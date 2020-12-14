Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Еквівалент 100к гривень на 1 банк в місяць. Є десь 12-15 банків з більш-менш адекватними комісіями на переказ валюти на іноземну картку або витягуванням з картки (біля 1%). Множимо на 100к кожен.
Розглядав таке, але навіть на не захмарній сумі в 50 к евро лише на комісіях втрата 500. Зробити папери , перевезти фізично таки значно дешевше. А робити папери при частому перекиданню на загальну суму 50к євро для банка-ресипієнта все одно доведеться. Він не буде терпіти довго щомісячні закидання по 10 к євро з різних рахунків від людини, яка не має доходу (світлого, оподаткованого) розміром хоча б 5 куів/міс
kingkongovets написав:Станом на серпень ціна оренди житла в Києві за останнє півріччя зросла на майже чверть з лютого 2025 року. В цілому вартість оренди подорожчала на 23,3% (з 20 275 грн до 25 000 грн).