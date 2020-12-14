RSS
  #12481
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 15:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Олежан написав:
  Faceless написав:
foxluck написав:[quote="5886309:fox767676"]А чому не uSD ? Чи це обмнження тільки для Геном ?

Genome тільки з Євро працює.
Доречі опробував виведення через Геном з пейпал. З самого пейпалу без комісії, потім якщо в Україну то 1 ойро за переказ


який ліміт на переказ з укр?[/quote]Якщо ви про ліміти Геном, то це індивідуально, але заповнюєте анкету, тисяч 10 ойро на місяць дадуть без проблем, якщо треба більше то мабуть треба бамажки готувати
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 19:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Олежан написав:який ліміт на переказ з укр?

Еквівалент 100к гривень на 1 банк в місяць.
Є десь 12-15 банків з більш-менш адекватними комісіями на переказ валюти на іноземну картку або витягуванням з картки (біля 1%). Множимо на 100к кожен.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 20:12

  foxluck написав:
  Олежан написав:який ліміт на переказ з укр?

Еквівалент 100к гривень на 1 банк в місяць.
Є десь 12-15 банків з більш-менш адекватними комісіями на переказ валюти на іноземну картку або витягуванням з картки (біля 1%). Множимо на 100к кожен.

Розглядав таке, але навіть на не захмарній сумі в 50 к евро лише на комісіях втрата 500. Зробити папери , перевезти фізично таки значно дешевше. А робити папери при частому перекиданню на загальну суму 50к євро для банка-ресипієнта все одно доведеться. Він не буде терпіти довго щомісячні закидання по 10 к євро з різних рахунків від людини, яка не має доходу (світлого, оподаткованого) розміром хоча б 5 куів/міс
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 20:26

  Hotab написав:Розглядав таке, але навіть на не захмарній сумі в 50 к евро лише на комісіях втрата 500.

Ти ще і жадібний
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 20:44

  UA написав:
  Hotab написав:Розглядав таке, але навіть на не захмарній сумі в 50 к евро лише на комісіях втрата 500.

Ти ще і жадібний

У вас хабарних мусорів всі жадібні, хто гроші важко заробляє і не бажає втрачати їх де не потрібно. Це тобі все одно, отримані вони не працею.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 21:13

  Hotab написав:
  UA написав:
  Hotab написав:Розглядав таке, але навіть на не захмарній сумі в 50 к евро лише на комісіях втрата 500.

Ти ще і жадібний

У вас хабарних мусорів всі жадібні, хто гроші важко заробляє і не бажає втрачати їх де не потрібно. Це тобі все одно, отримані вони не працею.

Бідний боїться втратити свої монети. Мудрий боїться втратити своє ім'я
https://www.youtube.com/shorts/xZodDC_3IaQ
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 21:14

  pesikot написав:
  kingkongovets написав:Станом на серпень ціна оренди житла в Києві за останнє півріччя зросла на майже чверть з лютого 2025 року. В цілому вартість оренди подорожчала на 23,3% (з 20 275 грн до 25 000 грн).

https://www.unian.ua/economics/other/kv ... 11221.html


Десь ... в одному селі ... було чутне голосне та довге скавчання дОцента Frant'а, який продав всі свої орендні квартири

PS. Не втримався )

ПесЫкот, ты глуп, как валенок.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 21:23

  UA написав:
  Hotab написав:Розглядав таке, але навіть на не захмарній сумі в 50 к евро лише на комісіях втрата 500.

Ти ще і жадібний

Суданський гєбрєй
