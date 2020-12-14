Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
fox767676 написав:Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?
Отопление (кроме очевидного: электрики) У крупных ЖК свои котельные изначально были и "до того". Многие новые дома так же по проекту строились с крышной/подвальной "грейкой". Так же пошел усиленный переход на индивидуальные варианты.
Просто вы товарищ не местный, к ващим звявлениям нужно относится с известной долей скепсиса у нас такой - лифты без пассажирского, вода, отопление, свет на этажах https://rozetka.com.ua/ua/445277351/p445277351/ возможно более мощные генераторы могут полностью потянуть дома помельче
Максимальна потужність 240 кВт. Тобто 1 кВт на квартиру, максимум. Тобто, освітлення, телевізор, радіоприймач. Ніяких бойлерів, ніяких теплих підлог.
Якщо ж ліфти і водяні насоси також працюють від цього ж генератора, тоді повне вай-вай. По 200 ватт на квартиру.
А хто гроші на солярку дасть??? В на технічне обслуговування? Невже наші бидлани всі дружно розкошеляться на 1000-2000 грн з квартири щомісячно на солярку??!
>>> Ніяких бойлерів, ніяких теплих підлог. Естественно. И даже электро-плиту не включить...
>>> А хто гроші на солярку дасть??? В на технічне обслуговування? Как решают вопросы с оплатой я не знаю, но судя по тому, что еще в том году по всей округе этих "гробов" порядочно понаставили - как-то решать умудряются...
Ну есть же ТТХ -- просто сравнивайте... Ваш - ровно вполовину меньше того.