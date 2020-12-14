Налякала муха медведя
Додано: Суб 06 вер, 2025 09:57
Додано: Суб 06 вер, 2025 09:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 06 вер, 2025 10:02
Не знаю, як тільки перестаю рухатись, зразу відчуваю спад у всьому: від запасів енергії до лібідо.
А з бігом - енерджайзер.
Вимушено міняв на підйоми по сходам , але все одно біг прямо наповнює ендорфінами тіло.
Додано: Суб 06 вер, 2025 10:13
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вимушено міняв на підйоми по сходам , але все одно біг прямо наповнює ендорфінами тіло.[/quote]є багато менш шкідливих активностей, підйом по сходах вбиває суглоби та дуже пристарює серце - маю друзів лікарів, які одностайно кажуть про шкідливість - травматологи про суглоби та хребет, кардіологи про рубці на серці та його тотальну зношеність, особливо у бігунів на великі дистанціі
Додано: Суб 06 вер, 2025 11:32
національний спорт.
Вживання алкоголю, тютюну, лишня вага, дерибан територій - корисніші?
Додано: Суб 06 вер, 2025 12:18
kingkongovets
Чем кроме велика и плавания(стиль?) занимаетесь вы в 56?
Что не порвёт в эти годы сердце и суставы?
Вон Леврон в 61 ходит в зал и тягает, тягает, тягает, но не по 200кг как 25 лет назад, когда он чуть не сделал Коулмана.
Додано: Суб 06 вер, 2025 12:44
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
мені 55, бассік і вєлік рулять, ще багато ходжу пішки, під настрій можу з півгодинки полупцювати мішок
до травми (розбився на мотику 22 роки тому) дуже любив волейбол, тенніс, бадмінтон, але на жаль зараз вже не можу
тягати на собі в 40+ зайву вагу навіть у вигляді мʼязів - повний дебілізм
Додано: Суб 06 вер, 2025 12:51
kingkongovets
Мені саме от плавання не зайшло. В спортлайфі лише пару місяців поплавав (хоча був оплачений рік) , а потім все одно повернувся на бігову доріжку в ньому ж, але в бас вже не спускався.
Запах хлорки.. Все одно не покидає відчуття не повної чистоти (як не крути, пул то загальний))
А ходьба так, прикольно. Вчора ввечері теж коли сіло сонце і стало прохолодніше, 4 км нагуляв швиденько під ритмічну музику.
Додано: Суб 06 вер, 2025 13:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
4 км - то сміх)
мій звичний прогулянковий маршрут по київських холмах та дніпровських схилах десь 16 км
в спортлайфі дуже неглибокі басейни і в них забагато людей, тому туди сиплять гору хімії для запобігання інфекціям, як на мене найкраща вода в Києві це бассейни ЦСК ЗСУ біля міноборони та відкритий Юність на Бастіонній (рекомендую), а взагалі то я 10 років в дитинстві відзаймався водним поло в басейні Динамо, на місці якого контрацептив Суркіс зробив парковку
Додано: Суб 06 вер, 2025 13:44
kingkongovets
Це дійсно багато. Саме «прогулянково» було трохи більше 10+ км. 15 ніколи не находжував
