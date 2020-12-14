RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12492124931249412495
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 17:52

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

дел
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 07 вер, 2025 18:09, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11875
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2736 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 18:03

Воночі був патужний даражай.
Уявляю ситуацію зимою, коли будуть проблеми з постачанням електроенергії
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23282
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1773 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 18:05

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Hotab написав:Та хз, про що чи ні. Скільки ці вичурні вікна замінити разом з демонтажем і вивозом? 2-3 вікна в 1 кує влізе?
Правда щось там компенсують, є програма

Хотаб, діло ж явно не в вікнах? От сьогодні було символічне попадання в ОП в Кабміні. Нажаль ППО стає все більш диряве.

Щоби не оффтоп. По цінам - бачу що ціни падають, я колись дивився Нивки Парк 2к - так от ціни на піку ковіда коштували 135 000 ує
Зараз та сама коштує 108 000 ує, і думаю ще буде щедрий торг, так як квартира роками не продається.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... YrrPc.html
Не ППО стає діряве. Жодне ППО не гарантує 100% захист. А сьогодні був просто рекордний обстріл.

В перспективі, шахедів буде ще більше.

Фейслес, а звідки ви нам пишете, все таки?
Швейцарія?
Франція чи Нова Зеландія?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23282
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1773 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 18:07

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Hotab написав:Та хз, про що чи ні. Скільки ці вичурні вікна замінити разом з демонтажем і вивозом? 2-3 вікна в 1 кує влізе?
Правда щось там компенсують, є програма

Хотаб, діло ж явно не в вікнах? От сьогодні було символічне попадання в ОП в Кабміні. Нажаль ППО стає все більш диряве.

Щоби не оффтоп. По цінам - бачу що ціни падають, я колись дивився Нивки Парк 2к - так от ціни на піку ковіда коштували 135 000 ує
Зараз та сама коштує 108 000 ує, і думаю ще буде щедрий торг, так як квартира роками не продається.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... YrrPc.html
Не ППО стає діряве. Жодне ППО не гарантує 100% захист. А сьогодні був просто рекордний обстріл.

А как ситуация с собственными крылатыми и баллистическими ракетами?
Создали? За 11 лет войны, pridurki?
Запустили в серию, зелёные клоуны и торговки?

Если нет, то Карфаген исчезнет
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23282
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1773 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 18:20

Frant
пане, дОцент

А ты что делал все эти 12 лет ?
Студенток лапал
На взятки, квартирки скупал возле метро

Теперь, продал все свои квартиры, переехал в село и жутко страдаешь от потерянной прибыли
Потому что, ты выбрал неправильную стратегию

Сиди в своем селе, научись выращивать свиней на продаж, курей
Дрова порубай, саме час
Займись, чем-то полезным для себя )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12069
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 18:55

  Frant написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Хотаб, діло ж явно не в вікнах? От сьогодні було символічне попадання в ОП в Кабміні. Нажаль ППО стає все більш диряве.

Щоби не оффтоп. По цінам - бачу що ціни падають, я колись дивився Нивки Парк 2к - так от ціни на піку ковіда коштували 135 000 ує
Зараз та сама коштує 108 000 ує, і думаю ще буде щедрий торг, так як квартира роками не продається.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... YrrPc.html
Не ППО стає діряве. Жодне ППО не гарантує 100% захист. А сьогодні був просто рекордний обстріл.

А как ситуация с собственными крылатыми и баллистическими ракетами?
Создали? За 11 лет войны, pridurki?
Запустили в серию, зелёные клоуны и торговки?

Если нет, то Карфаген исчезнет


Да.
Но Франту как всегда не доложили.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17752
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8673 раз.
Подякували: 5489 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
  #<1 ... 12492124931249412495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_K і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17182445
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6696628
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73553
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (1057)
07.09.2025 19:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.