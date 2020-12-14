Додано: Сер 10 вер, 2025 09:38

Если пенсионных = то есть на срок от 7 лет и больше, то акции хоть и более волатильные, но намного более прибыльные, чем облигации.Наука и статистика давно показала, что чем полагаться на "удачу" при выборе индивидуальных акций - намного проще и спокойнее покупать акции множества компаний и стран пропорционально их рыночной капитализации.Есть такой инструмент как ETF (торгуемый на бирже фонд). Он может включать в себя множество отдельных акций.Так как США только одна из стран, то вкладывать все в нее более рискованно чем перераспределить между акциями всех развитых стран мира (условно говоря США+Канада+Япония+развитая Европа+Австралия и все такое).Есть несколько индексов США+развитые страны.Например MSCI World. Можно покупать ETF который базируется на этом индексе.ETF выпускают провайдеры в разных юрисдикциях.Нам в первую очередь интересны Европа (так называемые UCITS, чаще всего Ирландия) или США в зависимости от налогового резидентства.Отличие в том, что UCITS бывают аккумулирующие (с реинвестированием дивидендов), а американские по закону обязаны ежегодно выплачивать дивиденды.Резидентам Евросоюза можно покупать только UCITS (но если до этого как нерезидент купили американские, то их можно держать и продавать, нельзя только докупать). Резидентам США можно покупать только американские, Европейские нельзя (или налоговая США "накажет").Если вы налоговый резидент Украины, то разрешено покупать и те и те.Для нас (и для Европейцев большинства стран, но тут надо смотреть по налогам конкретной страны - в Германии и Австрии иначе) имеет смысл покупать UCITS именно аккумулирующие. Тогда не будет ежегодной выплаты дивидендов (они будут реинвестироваться) и вполне законно можно не подавать налоговую декларацию пока ничего не продадите (и не будет реализованной выгоды от роста капитала)."Не инвестиционная рекомендация" но вот хороший аккумулирующий фонд на MSCI World:Если покупать в долларах - то на лондонской бирже тикер "SWRD"Если в Евро - то на немецкой "SPPW".Валюта не особо важна - все равно купятся те же активы, просто в момент покупки не будет расходов на конвертацию (но в IBKR они минимальны).Для резидентов США (если вдруг вы такой) можно брать ETF "VT" на акции всего мира.