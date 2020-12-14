RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12495124961249712498
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 10:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хотелось бы на спецификацию той ванны посмотреть
В доме с несущими стенами где сортир максимум метров 6(когда стену между горшком и умывальником выбили)
Или там вместо кухни сделали ванную и для начала у окна поставили джакузи тысяч за 30, а потом пошла венецианская мозаика на потолок?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5368
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:18

  rjkz написав:Перевод "с карты на карту" - поясните, пожалуйста.
Любая карта привязана к банковскому счету.
То есть, имеется ввиду, перевод с банковского счета на банковский счет?

А що, в Америці таке не популярне? Вони ж там за сек'юрність..

р2р, як на мене, більш сек'юрне - в тому плані, що не даєш нікому свій номер рахунку. А якщо і стався витік інфи, то просто міняєш картку - перевипускаєш до цього ж рахунку - і все. В той час якщо треба перевідкрити рахунок, то це ж з нього і гроші треба переслати на новий...

В Україні р2р популярніше за перекази на рахунки ще й через те, що це просто швидше зробити. Але я між своїми укр. рахунками переказую переважно по IBAN, тобто саме на рахунок. А от іншим особам або щоб мені переказали - то тільки по номеру карти. Щоб не світити номер рахунку.

Воно-то нічого наче зробити не можна, маючи лише номер рахунку - але це сутність базовішого рівня, аніж номер карти - тому світити не хочеться.
won
 
Повідомлень: 118
З нами з: 15.05.24
Подякував: 251 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:26

  won написав:
  rjkz написав:Перевод "с карты на карту" - поясните, пожалуйста.
Любая карта привязана к банковскому счету.
То есть, имеется ввиду, перевод с банковского счета на банковский счет?

А що, в Америці таке не популярне? Вони ж там за сек'юрність..

р2р, як на мене, більш сек'юрне - в тому плані, що не даєш нікому свій номер рахунку. А якщо і стався витік інфи, то просто міняєш картку - перевипускаєш до цього ж рахунку - і все. В той час якщо треба перевідкрити рахунок, то це ж з нього і гроші треба переслати на новий...

В Україні р2р популярніше за перекази на рахунки ще й через те, що це просто швидше зробити. Але я між своїми укр. рахунками переказую переважно по IBAN, тобто саме на рахунок. А от іншим особам або щоб мені переказали - то тільки по номеру карти. Щоб не світити номер рахунку.

Воно-то нічого наче зробити не можна, маючи лише номер рахунку - але це сутність базовішого рівня, аніж номер карти - тому світити не хочеться.

Штаты, в плане финансов - забавные... Чего только ихние "прокатчики" кредиток стоят.
И тут они тоже выпендрились: всякие Venmo/PayPal, Zelle.
Предположу, что дело в банковских комиссиях...

А в этой стране банковские переводы не взлетели (в свое время) из-за чудовищно низкой скорости и откровенно де*** системы реквизитов: для одного платежа нужно ТРИ реквизита: номер банка, номер счета, номер клиента :twisted:
_hunter
 
Повідомлень: 10550
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Подільський мостовий перехід стане ключовим у розвитку транспортної інфраструктури столиці: наступний етап – будівництво з’їзду на Поділ та метро на Троєщину

Уже сьогодні він з’єднує лівий і правий береги Києва, забезпечує рух як приватного, так і громадського транспорту.

Наступний крок – будівництво з’їзду на Поділ, що допоможе розвантажити трафік та зробить пересування містом більш комфортним.

Паралельно триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро – від "Глибочицької" до "Райдужної". Лінія включатиме 6 станцій, серед яких – 3 безпосередньо в конструкціях мосту.

Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська".

Станцію "Райдужна" збудують на лівому березі.

Частину підготовчих робіт уже виконали. Далі – з’їзд на Поділ і старт робіт для запуску метро на Троєщину.

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4458531517
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11873
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення

В грейте девахи то, что нужно
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5490
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:04

  kingkongovets написав:Подільський мостовий перехід стане ключовим у розвитку транспортної інфраструктури столиці: наступний етап – будівництво з’їзду на Поділ та метро на Троєщину

Уже сьогодні він з’єднує лівий і правий береги Києва, забезпечує рух як приватного, так і громадського транспорту.

Наступний крок – будівництво з’їзду на Поділ, що допоможе розвантажити трафік та зробить пересування містом більш комфортним.

Паралельно триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро – від "Глибочицької" до "Райдужної". Лінія включатиме 6 станцій, серед яких – 3 безпосередньо в конструкціях мосту.

Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська".

Станцію "Райдужна" збудують на лівому березі.

Частину підготовчих робіт уже виконали. Далі – з’їзд на Поділ і старт робіт для запуску метро на Троєщину.

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4458531517

минулого тижня постили, що метра не буде
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40817
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:Подільський мостовий перехід стане ключовим у розвитку транспортної інфраструктури столиці: наступний етап – будівництво з’їзду на Поділ та метро на Троєщину

Уже сьогодні він з’єднує лівий і правий береги Києва, забезпечує рух як приватного, так і громадського транспорту.

Наступний крок – будівництво з’їзду на Поділ, що допоможе розвантажити трафік та зробить пересування містом більш комфортним.

Паралельно триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро – від "Глибочицької" до "Райдужної". Лінія включатиме 6 станцій, серед яких – 3 безпосередньо в конструкціях мосту.

Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська".

Станцію "Райдужна" збудують на лівому березі.

Частину підготовчих робіт уже виконали. Далі – з’їзд на Поділ і старт робіт для запуску метро на Троєщину.

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4458531517

минулого тижня постили, що метра не буде
хто, Бахматов?)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11873
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 15:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не розумію як тут таке можливе, але виявляється що вільнолюди не переможні:
1) Проект: https://www.dmaa.at/work/mischek-tower-donaucity
2) Результат після зіткнення з вільнолюдьми: https://maps.app.goo.gl/Zuu822X8wDweAPBm7
airmax78
 
Повідомлень: 42941
З нами з: 25.10.12
Подякував: 987 раз.
Подякували: 5354 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 15:58

  airmax78 написав:Не розумію як тут таке можливе, але виявляється що вільнолюди не переможні:
1) Проект: https://www.dmaa.at/work/mischek-tower-donaucity
2) Результат після зіткнення з вільнолюдьми: https://maps.app.goo.gl/Zuu822X8wDweAPBm7

сперли внаглую проект
Київ, Шосе Харківське 2А, 1970 р
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4237
З нами з: 13.06.20
Подякував: 402 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 17:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію із закликом врегулювати діяльність рієлторів в Україні. Вона набрала понад 25 тисяч необхідних підписів.

Авторка петиції наголошує, що в Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності рієлторів та посередників на ринку нерухомості. Це, як зазначається, призводить до масових зловживань, ухилення від сплати податків, відсутності захисту прав споживачів та роботи «масштабного тіньового ринку з обігом у сотні мільйонів гривень на рік».

«Громадяни змушені сплачувати великі комісії — 50%, 100% від вартості оренди або 2–5% під час купівлі — навіть у випадках, коли не зверталися по допомогу до рієлторів, а знайшли житло самостійно. Через відсутність законодавчих вимог посередники не зобов’язані реєструвати свою діяльність, укладати договори чи нести відповідальність», — йдеться у зверненні.

Так, підписанти закликають уряд ініціювати розробку проєкту закону або нормативно-правових актів, які встановлять:

обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи;
мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів;
обов’язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці;
заборону стягнення комісії без звернення клієнта;
адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог.

https://hromadske.ua/suspilstvo/251442- ... 2HCwwoQ-KA
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11873
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12495124961249712498
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25336 17192196
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 вер, 2025 18:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6699434
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73675
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.