Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Хотелось бы на спецификацию той ванны посмотреть В доме с несущими стенами где сортир максимум метров 6(когда стену между горшком и умывальником выбили) Или там вместо кухни сделали ванную и для начала у окна поставили джакузи тысяч за 30, а потом пошла венецианская мозаика на потолок?
rjkz написав:Перевод "с карты на карту" - поясните, пожалуйста. Любая карта привязана к банковскому счету. То есть, имеется ввиду, перевод с банковского счета на банковский счет?
А що, в Америці таке не популярне? Вони ж там за сек'юрність..
р2р, як на мене, більш сек'юрне - в тому плані, що не даєш нікому свій номер рахунку. А якщо і стався витік інфи, то просто міняєш картку - перевипускаєш до цього ж рахунку - і все. В той час якщо треба перевідкрити рахунок, то це ж з нього і гроші треба переслати на новий...
В Україні р2р популярніше за перекази на рахунки ще й через те, що це просто швидше зробити. Але я між своїми укр. рахунками переказую переважно по IBAN, тобто саме на рахунок. А от іншим особам або щоб мені переказали - то тільки по номеру карти. Щоб не світити номер рахунку.
Воно-то нічого наче зробити не можна, маючи лише номер рахунку - але це сутність базовішого рівня, аніж номер карти - тому світити не хочеться.
Штаты, в плане финансов - забавные... Чего только ихние "прокатчики" кредиток стоят. И тут они тоже выпендрились: всякие Venmo/PayPal, Zelle. Предположу, что дело в банковских комиссиях...
А в этой стране банковские переводы не взлетели (в свое время) из-за чудовищно низкой скорости и откровенно де*** системы реквизитов: для одного платежа нужно ТРИ реквизита: номер банка, номер счета, номер клиента
Подільський мостовий перехід стане ключовим у розвитку транспортної інфраструктури столиці: наступний етап – будівництво з’їзду на Поділ та метро на Троєщину
Уже сьогодні він з’єднує лівий і правий береги Києва, забезпечує рух як приватного, так і громадського транспорту.
Наступний крок – будівництво з’їзду на Поділ, що допоможе розвантажити трафік та зробить пересування містом більш комфортним.
Паралельно триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро – від "Глибочицької" до "Райдужної". Лінія включатиме 6 станцій, серед яких – 3 безпосередньо в конструкціях мосту.
Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська".
Станцію "Райдужна" збудують на лівому березі.
Частину підготовчих робіт уже виконали. Далі – з’їзд на Поділ і старт робіт для запуску метро на Троєщину.
На сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію із закликом врегулювати діяльність рієлторів в Україні. Вона набрала понад 25 тисяч необхідних підписів.
Авторка петиції наголошує, що в Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності рієлторів та посередників на ринку нерухомості. Це, як зазначається, призводить до масових зловживань, ухилення від сплати податків, відсутності захисту прав споживачів та роботи «масштабного тіньового ринку з обігом у сотні мільйонів гривень на рік».
«Громадяни змушені сплачувати великі комісії — 50%, 100% від вартості оренди або 2–5% під час купівлі — навіть у випадках, коли не зверталися по допомогу до рієлторів, а знайшли житло самостійно. Через відсутність законодавчих вимог посередники не зобов’язані реєструвати свою діяльність, укладати договори чи нести відповідальність», — йдеться у зверненні.
Так, підписанти закликають уряд ініціювати розробку проєкту закону або нормативно-правових актів, які встановлять:
обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи; мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів; обов’язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці; заборону стягнення комісії без звернення клієнта; адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог.