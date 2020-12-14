Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 19 вер, 2025 13:58
Росіяни намагаються бити по старих будинках, щоб були якомога більші руйнування, - ДСНС
«Панельні будинки, якщо будуть ураження, можуть «скластися», але будуть пустоти. Якщо є влучання в старі цегляні будинки, побудовані в 50-х роках минулого сторіччя, там повністю засипає людей будівельним сміттям і пустоти практично відсутні», - пояснив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС, генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Качкан.
Він пояснив, що можливість вижити у пустотах є, якщо під ними опинитися.
Рятувальники радять усім шукати укриття чи якісь більш безпечні простори, не ігнорувати тривоги. «Бо іншого виходу поки що немає», - додав Качкан.
GALeon
Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:08
барабашов написав:
На отшибе будут платить за парковку 200 баксов в месяц?
Паркинг как в американских фильмах многоэтажный и с узким спиральным заездом и довольно далеко от домов(не в 100метрах)?
Можливо то якась підземна частина паркінгу, бо інші пропозиції по 3000 грн.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... XWJqE.html
Slon_Nosov
1
Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:17
UA
Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:40
Макс, готуєшся до зими? Комин прочистив, дровами запасся?
flyman
Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:31
Slon_Nosov написав: барабашов написав:
На отшибе будут платить за парковку 200 баксов в месяц?
Паркинг как в американских фильмах многоэтажный и с узким спиральным заездом и довольно далеко от домов(не в 100метрах)?
Можливо то якась підземна частина паркінгу, бо інші пропозиції по 3000 грн.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... XWJqE.html
А така пропозиція нецікава
Investor_K
Додано: Нед 21 вер, 2025 22:55
кажуть жителі Варшавського плюс дуже радіють від карфесту біля Ретровілю)
є вже навіть декілька постраждалих, яким щось скинули з вікон на машини
kingkongovets
Додано: Нед 21 вер, 2025 23:42
kingkongovets написав:
кажуть жителі Варшавського плюс дуже радіють від карфесту біля Ретровілю)
є вже навіть декілька постраждалих, яким щось скинули з вікон на машини
Такі заходи треба проводити десь у лісі
Investor_K
Додано: Пон 22 вер, 2025 14:59
був тільки що у справах в Рибальському
дуже захотілось взяти за вухо ейрмакса, привезти туди і потикати носом у відсутні канали та досі недобудовані чергі з незрозумілою перспективою як був цей жк довгобудом в галімій локаціі, так і залишився
kingkongovets
Додано: Пон 22 вер, 2025 15:07
kingkongovets написав:був тільки що у справах в Рибальському дуже захотілось взяти за вухо ейрмакса, привезти туди і потикати носом у відсутні канали та досі недобудовані чергі з незрозумілою перспективою як був цей жк довгобудом в галімій локаціі, так і залишився
Я думав про канали то стьоб Макса відпочатку був
Faceless
Модератор
Додано: Пон 22 вер, 2025 15:08
Faceless написав: kingkongovets написав:був тільки що у справах в Рибальському дуже захотілось взяти за вухо ейрмакса, привезти туди і потикати носом у відсутні канали та досі недобудовані чергі з незрозумілою перспективою як був цей жк довгобудом в галімій локаціі, так і залишився
Я думав про канали то стьоб Макса відпочатку був
ну взагалі то Сага їх на повному серйозі обіцяла
kingkongovets
