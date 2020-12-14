RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12502125031250412505
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 17:16

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Реєстрація права власності: як це працює в Україні та інших країнах Європи

Чи підтримали б Ви реформу, яка дала б змогу реєструвати нерухомість онлайн без відвідування нотаріуса?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5144
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 17:29

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Реєстрація права власності: як це працює в Україні та інших країнах Європи

Чи підтримали б Ви реформу, яка дала б змогу реєструвати нерухомість онлайн без відвідування нотаріуса?

В Польше право собственности выдал мне суд. В Европе право собственности - скала.
И это не та сфера, где нужна очередная фигня от федорова, где о кибер безопасности не слышали.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5507
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 17:45

  Бетон написав:pesikot


Я свои сам посчитаю. Почти лям в активах у меня есть. Это мало. Но я их накопил тяжким трудом, вырвавшись с нищей клоаки


Бетоне, хотів запитати, ви ж при перепродажі квартир з ремонтом на податок попадаєте. Як вдається шось заробляти при цьому? Чи оцінюєте квартиру в якісь копійки і з них вже податок?

П.С. Правильно буде "из клоаки". "С" то якби було "на клоаці"
alkasander
 
Повідомлень: 259
З нами з: 23.04.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12502125031250412505
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25336 17204335
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 вер, 2025 18:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6705613
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 74239
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5071)
25.09.2025 18:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.