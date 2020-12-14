airmax78 написав:

Бетон написав: airmax78 написав: Форс-мажор завадив каналам. Але я все ще вірю що каналам в Рибальскому бути. Як і станції метро Суднобудівній.

Здається в оренду там все дуже добре.

Рибальській - ван лав. Незакритий гештальт. Форс-мажор завадив каналам. Але я все ще вірю що каналам в Рибальскому бути. Як і станції метро Суднобудівній.Здається в оренду там все дуже добре.Рибальській - ван лав. Незакритий гештальт.

Когда то я даже дал задаток за 2к, но КГС (какие-то очереди строили они) в своём репертуаре, не разрешила переуступку. Может оно и к лучшему Когда то я даже дал задаток за 2к, но КГС (какие-то очереди строили они) в своём репертуаре, не разрешила переуступку. Может оно и к лучшему

Мій знайомий, який за моєю наводкою придбав 2ку в Рибальскому ще до ковіду. Зараз придивляється купити ще одну квартиру там же. Його двушка успішно здається майже без простоїв десь за +/-1 куо. Насправді хто б там що не казав, але якщо хочеш в Києві жити в більш-менш цивілізованому як з точки зору соціальної середи, так і з точки зору архітектури середовищі, то вибір постає між Рибальским, Файна-Тауном, Республікою, ФК2 та Тетрісом. Ось і все. ФК2 та Тетріс, я так розумію, набагато дорожчі і в оренді і, ще більше, в продажу. А ФТ та Республіка - в дупі за локейшеном у порівнянні до Рибальского. А, ну є ще ваш ЯГ, але там є питання і з архітектурою і з організацією внутрішнього простору. Хоча я б, можливо, ЯГ обрав орендувати замість Рибальского. (ФТ та Республіку навіть не розглядав би).Так що далеко не все так однозначно з Рибальским-безканалів.