Надежнее у нас покупать. Гражданства точно не лишат и не депортируют. Мне вот кстати интересно.А ежели Польша депортирует украинца за что-нибудь,а у него там недвига- то как быть? В жизни всякое бывает.Удаленно продавать за копийки? Если там въезд лет на 10 запретили.Надежнее у нас покупать. Гражданства точно не лишат и не депортируют.



Сначала будет недвига стоять и накапливать долги, потом ее продадут с аукциона за долги. В США есть граждане и гринкардхолдеры - это постоянные резиденты.Есть все остальные - туристы, нелегалы, держатели рабочих виз, просители ПУ, временно пребывающие по гуманитарным программам (например Ю4Ю и ТПС для украинцев).Чем думают те нерезиденты, кто покупает недвигу и дорогие машины - хз.Хотя могут лишить и гринкарты и даже гражданства (тех, кто натурализовался). И депортировать.И поставить бан на въезд.Сначала будет недвига стоять и накапливать долги, потом ее продадут с аукциона за долги.

Никто не мешает продавать Резидентство, гражданство и депортация никак не влияет на право собственности.Никто не мешает продавать

Как-бы тоже верно, но есть свои особенности.Если даже просто купить по рынку и буквально через полгода продавать - это попадание на несколько десятков куе сопутствующих расходов, в зависимости от места нахождения недвиги. Если же просто мариновать ее - расходы на содержние и налоги.Так, небольшой домик в ближнем НДж генерирует около 15 куе в год только налогов.Если взять дешевый вариант квартиры в НЙ, то там сопутствующих расходов на владение ии продажу может быть столько что годы роста должны будут это компенсировать. Исключение - именно времена взрывного роста, но что-то мне кажется это уже все позади. Во времена ковида оно выросло на минимальных ставках, теперь таких ставок можно долго ждать. За исключением некоторых локаций, в целом по стране недвига или стоит на месте или понемногу съехивает вниз.Если сделать график цен на недвигу в золоте, то цены снижаются.Если считать в долларах с учетом реального обесценивания доллара - цены снижаются.Кто-то советует, при наличии существенной суммы на покупку недвиги, взять мортгидж, деньги завести в СП500, потом выплачивать недвигу или сдавать с выплатой, а после падения ставок и роста цены продавать и тогда оно работает. Может быть, надо считать и учитывать риски.Просто раньше недвига считалась беспроигрышным активом (если это инвестиция), потом часть денег пошла в крипту, стали более простые механизмы входа на стокмаркет и как инвестиция недвига стала интересовать намного меньше инвесторов. А снижение спроса отразилась на ценах. Американцы их считают заоблачными, но покупают потому что "американская мечта". Кто за ней не гонится - вместо пассива покупает активы.