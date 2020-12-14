|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 жов, 2025 10:44
Любые аварии после 23 года - локальны с ремонтом день два. Уже разбито то, что можно. Всё что могут бить - перераспределение, которое быстро ремонтируется. неприятно. Но несмертельно.
С ТЕЦ наверное похуже, но в новых жк свои котельные. В варшавском котельные на каждом доме, к примеру.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5556
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|