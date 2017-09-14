pesikot написав: Как хорошо в оккупации ... и денег много, и всё восстановят ...
Масштаби знищення донбасячих міст просто не піддаються уяві. Хто буде з нуля заново будувати тисячі багатоповерхівок і безкоштовно їх передавати тим власникам , що втратили житло? У кого є такі гроші? А ще треба знести оте все, вивезти тисячі тон бетона кудись..
така собі іронія долі - під лозунгами захисту російськомовного населення регіон найбільш компактного їх проживання - просто знищено. того Донбасу, який був в 2012 році ми вже не побачимо. це на десятиріччя - таке собі сомалі...
Росія внесла програмні зміни до програмного забезпечення своїх ракет балістичних, внаслідок чого ефективність протиповітряних батарей Patriot уражати модифіковані цілі знизилася з близько 42% до 6%.
Дрони масовано атакували Волгоград, у низці аеропортів РФ оголошено план "Ковер". Внаслідок атаки безпілотників в аеропорту Волгограду були запроваджені тимчасові обмеження. Рейси затримувались або перенаправлялись до інших міст. https://censor.net/ua/n3579111