Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Суб 11 жов, 2025 20:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Помню, на старте продаж ЖК Абрикосовый пару человек его выбрали(написали об этом на форуме) только потому, что он относится к Киеву, хотя стоит ровно на границе городской черты(причем в тааакой ж***, что пока не увидишь вживую, то даже не осознаешь в какой именно) и через узкую дорогу уже Гатное.

До речі, його хоч добудували? Напевно 10 років вже пройшло...

UPD вже нагуглив на доміку відгук:
https://forum.domik.ua/uk/ul-abrikosova ... -2040.html
16 січ 2025 14:18
Був учора біля ЖК, людей немає, навіть охорони непомітно (будній день близько 10 ранку), візуально додалося битих вікон особливо зі сторони села (3 будинок).

Картина печальна.
1
Суб 11 жов, 2025 20:11

  Faceless написав:
ihorkyiv написав:Faceless Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.
Та тоді вже давайте від Вишгорода до Борисполя, від Броварів до Ірпеня, і до Вишневого - все в КРЖН рахувати

Слушна пропозиція. Необхідно ще долучити Коцюбинське, обидві закільцеві Борщагівки тощо. Доцільність вважати їх КРЖН підтверджує сама дефініція агломерації, де межі великого міста і супутніків розмиті : Агломерація — це скупчення населених пунктів, що об'єднані в єдину систему завдяки тісним зв'язкам (виробничим, трудовим, соціальним) навколо одного або кількох великих міст-центрів. Таке територіальне утворення формується природно в процесі урбанізації, коли зв'язки між містами стають настільки інтенсивними, що вони зливаються в одне ціле. Те, що ці населенні пункти не Київ, є лише формальністю. Люди у цих супутниках мешкають не у місцевих тетрісах, але їхнє житло за своєю практичною цінністю нічим не відрізняється, наприклад, від Троєщини. Діяльність цих людей інкорпорована в економіку столиці, як і "реєстрових" киян. Ринок житлової нерухомості у столичній агломерації працює однаково і щодо продажу, і щодо оренди. Питання лише у наявних грошових можливостях покупців/орендарів.
Суб 11 жов, 2025 20:17

  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:Можно в присутствии раввина на куске кожи(как скрижаль Торы) истинного потужного нэзламныка за кордоны 91 в моём присутствии(как председателя тройки реввоенсовета завизировать.


Вариант.
Щас есть хата интересная,50м2, в Лофт-вайт,видовая, 1300/м2 на отдачу. Просело на 200 баксов с периода розовых надежд на Дональда Ивановича.Продает женщина ,сама за бугром,на сделку приедет.
Предложил 1100- послали. :(
Пока проверяю объяву-после вчерашнего КАБА цену не поменяли.
Что по цене и дому думаешь?
В Новодворянском кстати па 750 отдают. Рядом с местом прилета. Прилет то два раза в одно место не бывает,тем более-сбили. Но я в этом жидовском доме срать не сяду,не то что покупать.

Фасад импозантный, мне нравиться
а вот шо за фасадом ?(шо там внутри- незнаю, практически всегда какие-то сюрпризы от застройщиков :? ) окружение дуже не подобається , дуже тісно , без придбання паркінгу дуже не комфортно
Суб 11 жов, 2025 20:32

  барабашов написав:
Возможно
Возможно в Киеве хапнувшие сейчас кульки зелени хоронят свои деньги(шальные)
Возможно всё что с более-менее приличным и современным ремонтом и тем более в новострое откуда вчера маршрут на такси в 20км на другой берег Днепра не стоил среднюю пенсию в стране разобрано под аренду и она растёт(в гривне)
Фактор внезапного обстрела не пропадает пока аж никак и именно жилкомунхоз ложится(даже не сами жилые дома с довольными метрами новыми жильцами)
Но кратного роста в уе не увидит никто и слова Франта о сотнях брошенных новостроях не ложь.
А во Львовах и Ужгородах есть ещё серьёзная проблема с водой, которую для наполнения водопровода надо где то брать. При увеличении населения. Её Польша нам не сможет экспортировать как ЭЭ и газ.
ПыСы. Про дом(от Корбана) на К.Маркса 43 на месте руин слышал.
Где второй Маяк строить собирались?


Да при чем тут шальные,земляк. Киев-это на верочку просто. Работа будет всегда, не оккупируют никогда, так как после оккупации столицы война обычно заканчивается и бунт начинает называться революцией,хе-хе.
Ты готов сейчас хоть сотку в Днепр вкинуть,если по чесноку?Я нет,так как усредняюсь. Куда пойдет неведомо, но при ухудшении боевых действий Днепр не вариант,при улучшении-Ужгород не вариант,в Львове живет злой дед,который обещал зарезать меня ножиком (прикинь,сколько их там таких). Остается Киев.
За первым Маяком на каком-то клапте. Муравейник и первый будет страшнИй. Если будет. На ремонты зашло 10 процентов от проданного,остальные ждут пэрэмогы.
Суб 11 жов, 2025 20:39

  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:Так а куда ж этот Гром туда прогремел? В виллу ниже Башен? Или в амфитеатр? Или не дай аллахш в любимое место прогулок родителей хозяев Амстердаму?
Лофт вайт это Ломаная рядом 10й больницей? Там 1100 застройщик продавал но не готовое конечно в начале потужной диктатуры. От 1100 или высокий этаж 1100 - не в курсе.


Он.
Застройщик продавал па 1100,но +50 за вид на ДНипро,+50 за маленькую площадь,+50 за балкон (прикинь,там еще мелкий балкон есть,покурить :mrgreen:
Итого тетке стала хата 1250. Так это в мирное время!
Я,как истинный добродетель,предложил 1100, считай ничего не теряет, ну правда и рыло свое она с этих оплачивает. Нифига.
Хата толковая,друган там 250 килотонн зарыл в этом году. .

Я там повз , по Ламаній практично кожного дня 4 роки їздив з початку реконструкції Ливарної, наразі іноді, раз на тиждень , там же нету даже пешеходного перехода к парадному , шанхай
Суб 11 жов, 2025 21:08

  Vadim_ написав:Вибачаюсь, можете написать граммотно па русски чі на мові? Непонятно хто на ком стоял...


ГраММотно не умею,простите.В жизни вообще в основном матом общаюсь, но здесь это запрещено правила форума.
Суб 11 жов, 2025 21:35

Господар Вельзевула

,в Львове живет злой дед,который обещал зарезать меня ножиком (прикинь,сколько их там таких). Остается Киев.

Кияни просто хитро промовчали, але лезо протерли
