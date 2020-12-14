RSS
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 11:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Господар Вельзевула написав:непр не вариант,при улучшении-Ужгород не вариант,в Львове живет злой дед,который обещал зарезать меня ножиком (прикинь,сколько их там таких). Остается Киев.


Почему Ужгород не вариант?
Посмотрите в вике карту митингов "Ні капітуляції"-2019 , Закарпатье более адекватное чем ваш днепро-ж..-вск.
В мае после очередных обстрелов из Киева съехало дальше на запад много приехавших в войну харьковчан. Меня хватило до конца июня.
Не слушайте зазывал, это их бизнес.
Даже псосле войны все Левобережье, плюс города что примыкают - тупик.
Я как владелец 3 квартир в столице говорю.
Звонил в АН, назвал ожидаемую цену ориентируясь на схожие обьявления - сходу порекомендовали сбить на 15%, продажи плохи
Может Кишинев ?
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 11:48

  Vadim_ написав:Вибачаюсь, можете написать граммотно па русски чі на мові? Непонятно хто на ком стоял...

вот ведь чучело в метиловом спирте
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 12:00

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:непр не вариант,при улучшении-Ужгород не вариант,в Львове живет злой дед,который обещал зарезать меня ножиком (прикинь,сколько их там таких). Остается Киев.


Почему Ужгород не вариант?
Посмотрите в вике карту митингов "Ні капітуляції"-2019 , Закарпатье более адекватное чем ваш днепро-ж..-вск.
В мае после очередных обстрелов из Киева съехало дальше на запад много приехавших в войну харьковчан. Меня хватило до конца июня.
Не слушайте зазывал, это их бизнес.
Даже псосле войны все Левобережье, плюс города что примыкают - тупик.
Я как владелец 3 квартир в столице говорю.
Звонил в АН, назвал ожидаемую цену ориентируясь на схожие обьявления - сходу порекомендовали сбить на 15%, продажи плохи
Может Кишинев ?


Я віставил минус 10% от аналогов.
Продаеться уже 5 месяцев.
Нет прилетов, появляються просмотрі, прилеті сразу как отрезает.
Думаю даже при минус 15% с ходу не продадите.
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 12:02

  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:Вибачаюсь, можете написать граммотно па русски чі на мові? Непонятно хто на ком стоял...

вот ведь чучело в метиловом спирте

Що є то є.. )))
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 12:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:Я віставил минус 10% от аналогов.
Продаеться уже 5 месяцев.
Нет прилетов, появляються просмотрі, прилеті сразу как отрезает.
Думаю даже при минус 15% с ходу не продадите.


ну моя изначальная цена тоже была минус 10 от аналогов
решили дожидаться деэскалации
хотя бы без акробатики с переездами для продажи
