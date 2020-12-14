RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12524125251252612527
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:02

  Хомякоид написав: Було два покупці в квітні.
Поки доручення зробив поки передав почались травневі обстріли.

В Німеччині все довго. Доручення не зробищ за один день чи тиждень.
Якщо за місяць отримаєш, вважай ще пощастило.


Поганому танцюристу завжди щось заважає ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12273
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:58

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8731
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:34

  pesikot написав:
  Хомякоид написав: Було два покупці в квітні.
Поки доручення зробив поки передав почались травневі обстріли.

В Німеччині все довго. Доручення не зробищ за один день чи тиждень.
Якщо за місяць отримаєш, вважай ще пощастило.


Поганому танцюристу завжди щось заважає ))

по доверенности еще до войны было очень сложно продать, цены мин -20% от рынка, так что "эксперт" пусть пишет дальше :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 14156
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 12524125251252612527
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25353 17237344
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 жов, 2025 16:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6729332
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 75845
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.