Все так, но я по доверке бы не купил.
А почему тут только квартиры обсуждают? На фоне грядущих бед должны пользоваться спросом небольшие эконом-хатки поблизу Киева.
Что есть из инфы по ним?
Продаются? Покупаются? Какая локация условно нормальная?
Додано: Вів 14 жов, 2025 21:07
Додано: Вів 14 жов, 2025 21:30
є випадки руйнування економ хаток з говноблоку поблизу Києва "осколкамі" до фундаменту.
мабуть наявність декількох рівнів моноліту зверху все ж краще.
Додано: Вів 14 жов, 2025 21:34
Хотел же написать- про прилеты мимо..
У меня в городе есть выпадок снесения на*** секции девятиэтажки с горой трупов, и шо? Рядом и не подешевело.
Еще мнения есть? Прилеты-ТЦК- будущая окупация через Чернобыль-то в политичку
Додано: Вів 14 жов, 2025 23:02
Поблизу Києва - недешево, але дачу за 50 000 в пристойному стані можна взяти, в межах 40 км від міської смуги.
Додано: Вів 14 жов, 2025 23:08
Николай, и охота Вам учить дура.ов?!))
Все равно не поверят, станут роптать, что все не так, не оттуда и не туда
"Ду.ного учить - что мертвого лечить"
