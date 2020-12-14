Квартира продана со второго просмотра. (Главное же желание).
Банк откажет покупателю, но статистика неплохая.
Вам же жто важно?
Или неважно?
Додано: Сер 15 жов, 2025 11:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 15 жов, 2025 11:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не зрозуміло, якщо продана, то до чого відмова банку. Або якщо банк відмовить, то як тоді вважати, що продана?
Додано: Сер 15 жов, 2025 16:26
Бетон, то Є-оселя на паузу, чи ні?
Бо тут чел розказує, наче все легко і просто!))
Додано: Сер 15 жов, 2025 19:28
Сформулируем так: заключен договор о намерении.
Но наличка предпочтительнее
Додано: Сер 15 жов, 2025 20:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в декабре 2010го сам был участником подобной сделки по доверенности от наследника из США, цена была -20% от рынка
с реальным собственником знакомые поговорили лично в день сделки в НЙ и объяснили все последствия возможной попытки кидка)
у нотаря были оформлены все доки, потом все участники в отделении банка были свидетелями перевода денег на счет продавца, после этого представитель продавца поставил подпись под договором и нотарь завершил сделку, как то так...
...прошло почти 15 лет полет успешный
объект уж слишком сладкий был и есть)
только поэтому пошел на сделку, но ключевое в решении покупать в принципе все таки было в этом)))
Додано: Сер 15 жов, 2025 20:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Оренда житла в Україні: що відбувалося з цінами в останні роки
2022 рік: значне здорожчання оренди на Заході України
У вересні 2022 року, у порівнянні з вереснем 2021, суттєве зростання медіанних цін на оренду 1-кімнатних квартир фіксували на Заході України, де безпекова ситуація була кращою. Лідером був Ужгород, де медіанна вартість стала вищою на 125%, до 15 тис. грн. Серед інших «рекордсменів» були Івано-Франківськ (+119%, до 11 тис. грн), Тернопіль (+ 110%, до 8 тис. грн), Чернівці (+ 109%, до 10 тис. грн), Вінниця (+ 100%, до 10 тис. грн), Хмельницький (+80%, до 9 тис. грн), Львів (+72%, до 15 тис. грн).
Натомість помітно здешевшала оренда 1-кімнатних квартир на -14% у Києві (9 тис. грн) та Одесі (6 тис. грн), -22% — у Миколаєві (3,5 тис. грн), -25% — у Чернігові (3 тис. грн), -35% — у Харкові (4 тис. грн), -44% — у Херсоні (2,5 тис. грн).
2023 рік: поступове відновлення цін
У вересні 2023 року, порівнюючи з вереснем 2022-го, ціни зросли в містах, де після повномасштабного вторгнення вони не змінились або ж зменшились. Зокрема, медіанна вартість стала вищою на +85% у Чернігові (9 тис. грн), +60% у Житомирі (12 тис. грн), +39% у Києві (12,5 тис. грн), +29% у Миколаєві (4,5 тис. грн), +25% в Одесі (7,5 тис. грн).
На Заході України, після значного здорожчання у 2022, у вересні 2023 медіанні ціни на оренду однокімнатних квартир переважно лишились на рівні попереднього року (зростання на 1-5%). Винятком стали Луцьк та Рівне, де тенденція здорожчання продовжилась: +57% до 11 тис. грн та +43% до 14 тис. грн відповідно.
Майже не змінились, у порівнянні з вереснем 2022 року, медіанні ціни у Запоріжжі (5 тис. грн) та Дніпрі (9 тис. грн), натомість здешевшала на 12% оренда у Чернівцях (до 9 тис. грн) та Полтаві (до 7,5 тис. грн).
2024 рік: зростання цін на оренду по Україні
За аналітикою OLX Нерухомість за вересень 2024-го, майже у всіх обласних центрах медіанна вартість оренди 1-кімнатних квартир стала вищою, у порівнянні з вереснем 2023-го.
До +35% показник сягнув у Чернігові (до 7,5 тис. грн), +27% у Чернівцях (11,6 тис. грн) та Полтаві (9,5 тис. грн). У низці міст медіанна ціна зросла на 18-20%, серед них: Київ (15 тис. грн), Рівне (12 тис. грн), Івано-Франківськ (13 тис. грн), Львів (18 тис. грн).
У межах від 11 до 15% у вересні 2024 фіксували зростання у Вінниці (11,5 тис. грн), Дніпрі (10 тис. грн), Одесі (8,5 тис. грн), Миколаєві (5 тис. грн). На рівні вересня 2023 лишись медіанні ціни у Запоріжжі, Харкові та Херсоні: від 3 до 5 тис. грн за оренду однокімнатної квартири.
2025 рік: помірне здорожчання у більшості міст
У 2025 році тенденція зростання медіанних цін на оренду однокімнатних квартир продовжується, однак у більшості міст вона не перевищує показника у 15%.
Винятками у вересні 2025 стали Одеса (11 тис. грн) та Харків (5 тис. грн), де медіанна вартість, у порівнянні з вереснем 2024, вища на 25 та 29% відповідно. На +20% аналітики зафіксували також зростання у Миколаєві (6 тис. грн).
У межах від 10% до 13% медіанна ціна стала вищою у Києві (17 тис. грн), Івано-Франківську (15 тис. грн), Вінниці (13 тис. грн), Дніпрі (11 тис. грн), Черкасах (10 тис. грн).
Найменш змінились медіанні вартості на оренду в Ужгороді (19 тис. грн), Львові (+2% до 18,5 тис. грн), Рівному (0%, 12 тис. грн), а знизились — лише у Чернівцях (-6% до 11 тис. грн) та Чернігові (-7% до 7 тис. грн).
Отже, з початку повномасштабного вторгнення ринок оренди пройшов шлях від значних коливань цін до їх поступової стабілізації. З 2024 року є тенденція поступового зростання вартостей. Традиційно, найдорожче орендувати однокімнатні квартири у великих обласних центрах. Натомість на Сході України, де гірша безпекова ситуація, ціни значно нижчі.
Додано: Сер 15 жов, 2025 20:10
задаток получен?)
Додано: Сер 15 жов, 2025 21:07
1. С 2010 много воды утекло, много чего поменялось, включая форму реестров.
2. Не знаю в каком ключе они "поговорили" с собственником, но если там было нечто похожее на угрозы, то "говорителям" можно было пришить небо в клеточку.
Такое реально бывает, если собственник был к этому готов и записал разговор, то даже намек на угрозу можно трактовать как угрозу. В 90-е ребята из бссср попытались не очень вежливо разговаривать с бизнесменом, который в штатах вел бизнес с 70-х годов. "Случайно" это было записано и передано в полицию, оттуда в ФБР, инкриминировался рекет, туристам дали такой срок как в Украине дают за убийство.
3. На момент разговора, я просмотрел цены на ОЛХ на подобные квартиры и назвал это своему риелтору. Он сказал, что в принципе, продать реально, но если именно продать, а не продвать, то надо быть готовым к торгу в пределах 5% от озвученной суммы. Напомню, это был 2023 год.
Додано: Сер 15 жов, 2025 21:57
Додано: Сер 15 жов, 2025 22:40
Емеют конечно. И котельные свои
