Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 06:22

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Квартира продана со второго просмотра. (Главное же желание).
Банк откажет покупателю, но статистика неплохая.
Вам же жто важно?
Или неважно?


Грейт или Варшавский имеют генераторы на лифты, или тоже наподобие "жлобковатых днепрян"?

Емеют конечно. И котельные свои

А собственное ПВО есть на крыше у успешных бызнес-керманычей?

Попытки самостийной дерибан-ылиты жить обособленно, за высоким забором, подалее от тотальной бедности и украинский беспросветности - обречены на провал.

Реальная ействительность все равно придет, прилетит. Повестками из ТЦК. Ракетами, снарядами, шахедами к дауншифтерам, к вчерашним полуграмотным селюкам, торгашам, цирковым клоунам, возомнившим себя непереможными стратегами.

Панове, читайте про 1919, про грушевского, винниченку, скоропадского и других самостийных орлов.

Готовьтесь
Покупайте не бетон, а тушонку, крупы, бутылмрованную воду, дрова, топливо, генераторы.
И обязательно туалетную бумагу.


Погано жити в країні нікчемних безракетних клоунів, міністрів-сантехніків и других проепивателей советского наследства!
Frant
Повідомлень: 23283
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 07:35

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:В 2023 я узнавал или реально продать по доверенности из США.
Мне ответили, "Да, сейчас очень много сделок по доверенности. Проблема только с выводом денег."

в декабре 2010го сам был участником подобной сделки по доверенности от наследника из США, цена была -20% от рынка
с реальным собственником знакомые поговорили лично в день сделки в НЙ и объяснили все последствия возможной попытки кидка)
у нотаря были оформлены все доки, потом все участники в отделении банка были свидетелями перевода денег на счет продавца, после этого представитель продавца поставил подпись под договором и нотарь завершил сделку, как то так...
...прошло почти 15 лет полет успешный
объект уж слишком сладкий был и есть)
только поэтому пошел на сделку, но ключевое в решении покупать в принципе все таки было в этом)))


1. С 2010 много воды утекло, много чего поменялось, включая форму реестров.
2. Не знаю в каком ключе они "поговорили" с собственником, но если там было нечто похожее на угрозы, то "говорителям" можно было пришить небо в клеточку.
Такое реально бывает, если собственник был к этому готов и записал разговор, то даже намек на угрозу можно трактовать как угрозу. В 90-е ребята из бссср попытались не очень вежливо разговаривать с бизнесменом, который в штатах вел бизнес с 70-х годов. "Случайно" это было записано и передано в полицию, оттуда в ФБР, инкриминировался рекет, туристам дали такой срок как в Украине дают за убийство.
3. На момент разговора, я просмотрел цены на ОЛХ на подобные квартиры и назвал это своему риелтору. Он сказал, что в принципе, продать реально, но если именно продать, а не продвать, то надо быть готовым к торгу в пределах 5% от озвученной суммы. Напомню, это был 2023 год.


Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц. А воз и ніне там.

Так что к слрвам риєлторов я б особо не прислушивался.
Мне кажеться риєлторі вешают любую лапшу лишь бі взять обьект в работу.
А там куда кривая вівезет.
Повідомлень: 2703
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3128 раз.
Подякували: 454 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 08:20

  Хомякоид написав:слрвам риєлторов я б особо не прислушивался.
Мне кажеться риєлторі вешают любую лапшу лишь бі взять обьект в работу.
А там куда кривая вівезет.

100%
особливо, якщо вони сидять без роботи, як нині
Frant
Повідомлень: 23283
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 09:08

  Frant написав:Погано жити в країні нікчемних безракетних клоунів, міністрів-сантехніків и других проепивателей советского наследства!

Чому так страждаєте ?, давно маєте можливість виїхати на ЛДНР чі у Крим або навіть у Сибірь, хто/шо вас тримає в Україні?
Vadim_
Повідомлень: 3981
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
