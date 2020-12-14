|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:35
smdtranz
Історія землі - це останнє що буде цікавити когось при купівлі нерухомості ))
Чи ви вірите у всяку там енергетику та іншу маячню?)
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16781
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2516 раз.
-
-
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:39
Господар Вельзевула написав: Успіх написав: Хомякоид написав:
Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц.
5-7К скинути зі своєї ціни пробували?
Все продается,вопрос цены. И с чего скидываем. Продавцы существа упоротые,в целом, я не про Хомякоида. Прикинь, понравилась хата у нас. Хотелка 64
. Хрен на ту войну, не в этом суть. Звоню, сулю 56- посылают. Думаю, загадываю на удачу и круглую цифру- предлагаю 60
со всеми расходами,включенными в эту сумму. Думают два дня, единственная уступка- комиссия рылу ПОПОЛАМ! Скинули полторуху
,благодетели..
Считаю,что Вселенная дала мне знак, забываю об этой идее вообще.
Уверен, и 60 не дадут, да поздно будет.
ИМХО если реально понравилась то зря
2.5к на хате не те деньги
если бы сомневался, то да, "Вселенная дала мне знак, забываю об этой идее вообще"...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14171
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 1454 раз.
-
-
-
-
1
1
Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:43
rjkz написав: Прохожий написав: rjkz написав:
В 2023 я узнавал или реально продать по доверенности из США.
Мне ответили, "Да, сейчас очень много сделок по доверенности. Проблема только с выводом денег."
в декабре 2010го сам был участником подобной сделки по доверенности от наследника из США, цена была -20% от рынкас реальным собственником знакомые поговорили лично в день сделки в НЙ и объяснили все последствия возможной попытки кидка
)
у нотаря были оформлены все доки, потом все участники в отделении банка были свидетелями перевода денег на счет продавца, после этого представитель продавца поставил подпись под договором и нотарь завершил сделку, как то так...
...прошло почти 15 лет полет успешный
объект уж слишком сладкий был и есть)
только поэтому пошел на сделку, но ключевое в решении покупать в принципе все таки было в этом
)))
1. С 2010 много воды утекло, много чего поменялось, включая форму реестров.
2. Не знаю в каком ключе они "поговорили" с собственником, но если там было нечто похожее на угрозы, то "говорителям" можно было пришить небо в клеточку.
Такое реально бывает, если собственник был к этому готов и записал разговор, то даже намек на угрозу можно трактовать как угрозу. В 90-е ребята из бссср попытались не очень вежливо разговаривать с бизнесменом, который в штатах вел бизнес с 70-х годов. "Случайно" это было записано и передано в полицию, оттуда в ФБР, инкриминировался рекет, туристам дали такой срок как в Украине дают за убийство.
3. На момент разговора, я просмотрел цены на ОЛХ на подобные квартиры и назвал это своему риелтору. Он сказал, что в принципе, продать реально, но если именно продать, а не продвать, то надо быть готовым к торгу в пределах 5% от озвученной суммы. Напомню, это был 2023 год.
нормально спокойно поговорили, цена была согласована до того)
а то что вам говорит риэлтор(эксклюзив?), так "и вы говорите")))...главное результат)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14171
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 1454 раз.
-
-
-
-
1
1
Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:48
Hotab написав:smdtranz
Історія землі - це останнє що буде цікавити когось при купівлі нерухомості ))
Чи ви вірите у всяку там енергетику та іншу маячню?)
там прямо на лысой Уня купил в Оранже и был в экстазе)))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14171
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 1454 раз.
-
-
-
-
1
1
Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:50
Господар Вельзевула написав:
Панове, а в чем прикол Свитлопарка? Реально дешевле Грейта и Варшавского, лоджии есть, генераторы стоят. До метро пешком 5 минут.
Раз дешевле значит в чем-то подвох?
Бетон, глаголь
Я не Бетон, но...
ЛЛЛ...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14171
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 1454 раз.
-
-
-
-
1
1
Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:51
Прохожий написав: Hotab написав:smdtranz
Історія землі - це останнє що буде цікавити когось при купівлі нерухомості ))
Чи ви вірите у всяку там енергетику та іншу маячню?)
там прямо на лысой Уня купил в Оранже и был в экстазе)))
А оранж хоч здали?)
А то я памʼятаю його слоган «оранжевий хіт сезону»)))
Щось зник десь))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16781
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2516 раз.
-
-
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:56
Hotab написав: Прохожий написав: Hotab написав:smdtranz
Історія землі - це останнє що буде цікавити когось при купівлі нерухомості ))
Чи ви вірите у всяку там енергетику та іншу маячню?)
там прямо на лысой Уня купил в Оранже и был в экстазе)))
А оранж хоч здали?)
А то я памʼятаю його слоган «оранжевий хіт сезону»)))
Щось зник десь))
Уня многодетный, уже давно "Ивакуировался"(но законно))
что с Оранжем хз, вроде частично сдали, там еще вроде "элитный комплекс" рядом будут пилить)))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14171
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 1454 раз.
-
-
-
-
1
1
Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:21
Прохожий написав:
ИМХО если реально понравиласьж то зря
2.5к на хате не те деньги
если бы сомневался, то да, "Вселенная дала мне знак, забываю об этой идее вообще"...
Смотрите.
А почему они не уступают,а я должен?
Им в нал выскочить сам бог велел, а пусть найдут идиота, покупающего хату на 15 этаже дома с электроотоплением в области с окупантами.
Понравилась не то слово. Там дом-просто супер,администрация приветливайшая, всех знаю, вид на Днепр как на ладони, в мирное время ей цена 2000 за м2.
Но у нас же война! Она взяла ее на котловане по 1250 (это я точно знаю)-58650. Бог ей посылал идиота, которому можно было бы спихнуть это лайно, выйдя в ноль, ну может еще полторуху рылу своему заплатила бы со своих, нет же-хочет приварить 5350 долларов.
И это в области с стремительно продвигающимися оккупантами.
Вот вам типичное рыло продавана.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 879
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
-
-
-
Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:30
Вот вам типичное рыло продавана.
А от рило мародера-падальщика - то зовсім інша справа
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16781
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2516 раз.
-
-
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:35
Господар Вельзевула написав: Прохожий написав:
ИМХО если реально понравиласьж то зря
2.5к на хате не те деньги
если бы сомневался, то да, "Вселенная дала мне знак, забываю об этой идее вообще"...
Смотрите.
А почему они не уступают,а я должен?
Им в нал выскочить сам бог велел, а пусть найдут идиота, покупающего хату на 15 этаже дома с электроотоплением в области с окупантами.
Понравилась не то слово. Там дом-просто супер,администрация приветливайшая, всех знаю, вид на Днепр как на ладони, в мирное время ей цена 2000 за м2.
Но у нас же война! Она взяла ее на котловане по 1250 (это я точно знаю)-58650. Бог ей посылал идиота, которому можно было бы спихнуть это лайно, выйдя в ноль, ну может еще полторуху рылу своему заплатила бы со своих, нет же-хочет приварить 5350 долларов.
И это в области с стремительно продвигающимися оккупантами.
Вот вам типичное рыло продавана.
"вольному воля"(с)
)
Я уже тоже мальчик не маленький по жизни сделал один вывод, если что то уж сильно нравицца и возможность есть а "это" условно в единичном кол-ве, то если "цена вопроса" до 5% то таки нужно брать)
но это все ИМХО из жизненного опыта)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14171
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 1454 раз.
-
-
-
-
1
1
|
