Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Господар Вельзевула написав:Панове, а в чем прикол Свитлопарка? Реально дешевле Грейта и Варшавского, лоджии есть, генераторы стоят. До метро пешком 5 минут. Раз дешевле значит в чем-то подвох? Бетон, глаголь
Забудь и не смотри на него вообще Это неликвид
Ок,благодарствую. Уже понял. Кстати,они пишут что етсь генератор на лифты и воду, а в описаниях Грейта и Варшавского никто не пишет. Че так, не знаешь? Ты сам их видел, эти генераторы?
Хомякоид написав: Наверно продавщице не очень деньни нужні. В Днепре если віход в ноль я бі скинул аж бегом. Я так понимаю хата не в аренде ничего не капает. Смісл держать ? Ждать даражая ? Так в Днепре вряд ли будет, даже с окончанием войні.
Не все так просто.Тут мне поверьте. Это киянам днепр и авдеевка почти одно и тоже. У меня друг купил в этом доме весной ( под Трампом,понятно, человек был) аналогичную, но побольше, (а это дешевле по полу за м2 должно быть) по 1500. И рядом там стоят с видом не на Днепр а на площу- по 1500. Она хочет 1300, но брала то по 1250, с мыслью забарыжить-а в 2021 1800-2000 таки были хотелки. Эта как бы выгоднее, но как вы правильно сказали- хоть бы в ноль, а лучше в минус, ибо нефиг сидеть в Испании и надеяться что война тебя не коснется. Как минимум на бабки полиняешь, пока мы тут потужно под шахедами сидим. Ну посмотрим. До павлика дойдут- за 40 будет отдавать, так кто ж тогда даст.
Жека самородок, який прийшов в ескадріллю в Херсон лейтенантом (по випуску), коли я був вже майор. Але талант у всьому. І я про нього вже згадував на сторінках форуму . Я знав, що його забирають в Київ в штаб, такого таланта треба зберегти для армії. Він досить походив по лезу в обох кампаніях (2014-2015 і 2022-2023) . Тепер буде «обоз» сленгом бігунця німецького 500-єврового.
Але я думаю як тільки відкриють двері, він таки кине армію. Англійська в нього є, ми разом в 2020 в Африці її зубрили. А фінансовий стан leaves a lot to be desired.. Теж в Херсоні залишилась єдина зароблена квартира.
Дуже цікаво... а ви наразі на якому фронті у якому окопі чі на якій злітній смузі?
Дуже сумно... якщо такі таланти не потрібні дкржаві , то шо за держава?
Під комерцію на Ваш погляд є наразі цікаві пропозиціі?
Я не разбираюсь в коммерции. ККЦ писал, что коммерцию вообще не продают. Её отдают своим.