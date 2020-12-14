|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 жов, 2025 21:45
Бетон написав: fox767676 написав:
позаду грейта cтартували ЖК Sister з нормальним дизайном, змінною поверховістю (9-24)
ну чого в нас все так, шиворот-навиворот ?
Поймите Вы, наконец.
Риел ничего не может создать нормального. Рядом же уже есть "берег днепра"
На что оно похоже
Позаду Грейта не буде нічого видно, крім Грейта
Faceless
Модератор
- Повідомлень: 36767
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8257 раз.
Профіль
4
9
3
