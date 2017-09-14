RSS
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 21:33

  Xenon написав:
▪️ Як пише Financial Times, Дональд Трамп на зустрічі цього тижня закликав Володимира Зеленського прийняти умови росії щодо припинення війни.
▪️...примхливий характер позиції Трампа щодо війни та його готовність підтримати максималістські вимоги путіна.
https://www.ft.com/content/7960c6aa-dbf ... 44601842ec

Чомусь згадалися наші дебати перед виборами в США)) Скільки разів Фоксу76-му і Ко про це говорилося..
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 21:54

Мене щось повинно не влаштовувати ?
Що намагаються зупинити незламопотужність за мій рахунок раніше 2035?
Я багато конкретніші попередження давав у 2013 та 2019, хтось хотів мене почути ?
У 2023 я питав переможників - до чого ви тягнете, до президенства Трампа якого ненавидите?
Я не деміург, не я поствив Трампа американцям, але я трошки шарю в історичних процесах і може більш-менш передбачити у якому напрямку ідуть спрвви.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 19 жов, 2025 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 21:55

  Hotab написав:Якщо я , раптом надумавши виїхати жити кудись на Адріатику, почну звідти вести себе отак тіпілкувато як «хорват» УА чи недонімець хунтер, стріляйте зразу на звук.

В Адриатику на звук?
Как-то далековато. :)
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Читайте уважніше. Рагульно не рагульно а професура. І даж жінка. А жінки вони обично в електриці розбираються не хуже, а то і лучше.

Жінки зігрівають теплом своїх сердець,
я якщо нові то можуть і електричні розряди при ніжних дотиках генерувати
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:06

  fox767676 написав:Я не деміург, не я поствив Трампа американцям, але я трошки шарю в історичних процесах і може більш-менш передбачити у якому напрямку ідуть спрвви.


Трамп мягко действует.В основном пугает и патякает.
Так мира не добиться.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:09

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:
  flyman написав:та прямо таки "поголовний", ти Любарського наслухався чи кого?

Про голодомори мені розказувала бабуся і дід але дуже обережно,так як мабуть їм було тяжко це згадувати і партія приказала мовчати, їли траву...коли була
а мож сусідів?)))

ти надто хочеш здатися, а може дійсно є відморозком, який окрім себе коханого, продасть за потреби будь - хоч дружину, хоч дітей. або з'їсть, так? твої ж не потрапили під Голодомор? тому можна покепкувати?. є таке правило кепкувати можуть лише ті, хто сам через це пройшов, - й інші - як мінімум не дуже розумні люди... з яких ти - треба ще подумати...
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:12

А суть тех дебатов можете напомнить тезисно? 🤔
