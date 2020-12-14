|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 жов, 2025 22:05
Бетон написав: UA написав:
На всіх гілках одночасно про енергетику.
Що трапилось?
Чому не про рентабельність оренди в Києві 38% річних?
Кстати, ты знал, что рентабельность аренды 38%? Клёво, правда?
Ты можешь дать прямой ответ,а то флудят какой-то отсебятиной.
В Киеве есть разница в ликвидности 6-ого и 15-ого этажа одного и того же, 22-ух этажного дома или нет? Площадь,цена-одинаковая,к примеру.
-
Додано: Нед 19 жов, 2025 22:11
Hotab написав:
Я зараз можу піти засняти гул дизеля 120-150 кВт, це не дринькаючий , як у мотоцикла, він дійсно рівний, але це теж дуже голосно!! До нього вночі можна звикнути і спати (бо рівний звук) , але це зовсім не тихо))
Я тому і спитав про екрани від будинку. Як це на Варшавці в населених пунктах
Всю зиму в соседней интересной организации из трёх букв включался генератор. По звуку до 50 кВт. Не напрягало.
Дубарь будет, звук будет последнее, что побеспокоит.
На дом я не встречал генераторы больше 70 кВт.
Обычно около 40 кВт.
2
2
Додано: Нед 19 жов, 2025 22:14
Господар Вельзевула написав: Бетон написав: UA написав:
На всіх гілках одночасно про енергетику.
Що трапилось?
Чому не про рентабельність оренди в Києві 38% річних?
Кстати, ты знал, что рентабельность аренды 38%? Клёво, правда?
Ты можешь дать прямой ответ,а то флудят какой-то отсебятиной.
В Киеве есть разница в ликвидности 6-ого и 15-ого этажа одного и того же, 22-ух этажного дома или нет? Площадь,цена-одинаковая,к примеру.
Ликвидные до 12 этажа при продаже.
Разницы в аренде не будет.
|
|
