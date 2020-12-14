|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 19 жов, 2025 13:36
spekulant написав:
Через скільки часу буде об'явлена евакуація з Києва, які думки ?
Це щось нове. Які причини евакуації, не поділитись ?
1
Додано: Нед 19 жов, 2025 13:48
Господар Вельзевула написав:
Faceless написав:
spekulant написав:Через скільки часу буде об'явлена евакуація з Києва, які думки ?
Через скільки часу після чого?
Нормальный такой вкид как для 2025 года.
Постою,послушаю
Ну, з чуток що доходили - xyйло таки вдарить по саркофагу ЧАЕС
Не знаю, наскільки небезпечними можуть бути наслідки. Все ж це не має спровокувати посилення реакції (вона досі йде) в активній зоні, а наскільки серйозним буде викид радіоактивного пилу - хз
Додано: Нед 19 жов, 2025 14:00
Faceless
это больше пугалка для европы, которая при слове «Чернобыль» превращает сухие штаны в мокрые
смысла бамбить чернобыль никакого нет, там давно не та радиация, что в свежевзорваном реакторе. а меньше на несколько порядков.
и еще двоешники йод с аптек выгребут поди, кому надо то фиг его купишь потом
Додано: Нед 19 жов, 2025 14:04
smdtranz написав:Faceless
это больше пугалка для европы, которая при слове «Чернобыль» превращает сухие штаны в мокрые
смысла бамбить чернобыль никакого нет, там давно не та радиация, что в свежевзорваном реакторе. а меньше на несколько порядков.
и еще двоешники йод с аптек выгребут поди, кому надо то фиг его купишь потом
Повномасштабку починати теж сенсу не було. Він притрушений терорист
П.С. І червоне сухе вигрібуть:)
Додано: Нед 19 жов, 2025 14:07
Faceless написав:
Ну, з чуток що доходили - xyйло таки вдарить по саркофагу ЧАЕС
Маячня эти чутки.
Такие вещи возможны в случае крупного нашего контрнаступу, развалу крымского моста,атаки кремля.
Пока мы пятимся назад, эскалации не будет и Киеву ничего не угрожает.
Додано: Нед 19 жов, 2025 14:29
Господар Вельзевула написав: Faceless написав:
Ну, з чуток що доходили - xyйло таки вдарить по саркофагу ЧАЕС
Маячня эти чутки.
Такие вещи возможны в случае крупного нашего контрнаступу, развалу крымского моста,атаки кремля.
Пока мы пятимся назад, эскалации не будет и Киеву ничего не угрожает.
Я давно не відкидаю, що кацапи здатні на абсолютно іраціональні дії, тому не був би настільки категоричний
