pesikot написав: Бетон написав: Faceless написав: є вимоги мінімальної відстані до стіни будинку, здається, 6 метрів

2) наразі в нових будинках перший (а то і перші 2-3) то комерція

3) звісно, чутно, але що робити

Дуже далеко не винесеш з двох причин:

- прибудинкова територія обмежена

Маленькие двухтактные генераторы ревут как шахеды.

Дизельные станции работают мягко, тихо.

ВозможноЯ сужу из практики. Слышу как ревут одни и мягко работают другие, мощные.Ну и ии подсветил такое:Обороты и частота взрывов🔹 Двухтактный двигатель делает рабочий такт каждый оборот коленвала, поэтому выхлопные газы вылетают с высокой частотой и давлением.→ Звук получается резкий, «ревущий», особенно на высоких оборотах.🔹 Дизельный генератор (четырёхтактный) делает рабочий такт через оборот.→ Выхлоп происходит реже, звук ниже по частоте и мягче.К тому же дизельные генераторы часто работают на низких оборотах — 1500–1800 об/мин, против 4000–7000 у двухтактников.---2. Система выпуска и глушительДвухтактники (особенно маленькие бензиновые) имеют простейший выхлоп без нормального глушителя — там важно сохранить обратное давление для продувки цилиндра.→ Поэтому выхлоп «выстреливает» громко.У дизелей стоит масивный глушитель и резонатор, часто с турбиной, которая сама гасит часть шума.→ Итог — ровный, «бархатный» бас.---3. Рабочее давление и топливоВ двухтактном бензиновом — взрывное сгорание смеси с быстрым фронтом пламени.В дизеле — плавное самовоспламенение под высоким давлением, с контролируемым горением.→ Поэтому звук дизеля не «взрывной», а «тяжёлый, глухой».---4. Масса и жёсткость конструкцииДвухтактники лёгкие, корпуса тонкие — вибрация и шум выходят наружу.Дизель — тяжёлый, массивный блок, толстые стенки — звук не резонирует.---5. Тип смесеобразованияВ двухтактнике смесь поступает через картер, продувка идёт «внахлёст» — часть выхлопа вылетает вместе с новой порцией смеси, создавая шум.В дизеле — впрыск прямо в камеру, всё чётко дозируется.