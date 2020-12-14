RSS
Нед 19 жов, 2025 15:57

  spekulant написав:Через скільки часу буде об'явлена ​​евакуація з Києва, які думки ?

Для чого вам наші аматорські розмірковування, коли існують фахові арифметичні розрахунки? Евакуація з Києва у разі нескінченності війни з кацапстаном і збереження нинішніх темпів окупації нашої території розпочнеться приблизно через 58 років, і ще 50 років кацапам знадобляться для виходу на околиці Чопа. Тож спокійно купуйте столичну нерухомість і дачний будинок у Закарпатті, на ваш вік вистачить, ще й спадщину правнукам передасте. https://informator.ua/uk/rf-potribno-10 ... -economist
Нед 19 жов, 2025 16:01

  Бетон написав:
  Faceless написав:є вимоги мінімальної відстані до стіни будинку, здається, 6 метрів
2) наразі в нових будинках перший (а то і перші 2-3) то комерція
3) звісно, чутно, але що робити
Дуже далеко не винесеш з двох причин:
- прибудинкова територія обмежена
- довгі кабелі - дорого само по собі + втрати

Маленькие двухтактные генераторы ревут как шахеды.
Дизельные станции работают мягко, тихо.
Ничего не мешает особо. Да и это меньшее, что людей волнует


Звук работы любого двигла зависит от системы выхлопа ... а не от количества тактов или вида топлива
Нед 19 жов, 2025 16:08

  Faceless написав:
В Україні, і не виїздив
Які страшилки, я ж не про арєшнікі з ядерними боєголовками.


Пардон тогда-бес попутал.
Кстати по нам когда арешник кидали-я проспал :(
Обязуюсь в следующий раз бодрствовать и даже выражать озабоченность :mrgreen:
Нед 19 жов, 2025 16:14

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  Faceless написав:є вимоги мінімальної відстані до стіни будинку, здається, 6 метрів
2) наразі в нових будинках перший (а то і перші 2-3) то комерція
3) звісно, чутно, але що робити
Дуже далеко не винесеш з двох причин:
- прибудинкова територія обмежена
- довгі кабелі - дорого само по собі + втрати

Маленькие двухтактные генераторы ревут как шахеды.
Дизельные станции работают мягко, тихо.
Ничего не мешает особо. Да и это меньшее, что людей волнует


Звук работы любого двигла зависит от системы выхлопа ... а не от количества тактов или вида топлива

Возможно
Я сужу из практики. Слышу как ревут одни и мягко работают другие, мощные.

Ну и ии подсветил такое:

Обороты и частота взрывов

🔹 Двухтактный двигатель делает рабочий такт каждый оборот коленвала, поэтому выхлопные газы вылетают с высокой частотой и давлением.
→ Звук получается резкий, «ревущий», особенно на высоких оборотах.

🔹 Дизельный генератор (четырёхтактный) делает рабочий такт через оборот.
→ Выхлоп происходит реже, звук ниже по частоте и мягче.
К тому же дизельные генераторы часто работают на низких оборотах — 1500–1800 об/мин, против 4000–7000 у двухтактников.



---

2. Система выпуска и глушитель

Двухтактники (особенно маленькие бензиновые) имеют простейший выхлоп без нормального глушителя — там важно сохранить обратное давление для продувки цилиндра.
→ Поэтому выхлоп «выстреливает» громко.

У дизелей стоит масивный глушитель и резонатор, часто с турбиной, которая сама гасит часть шума.
→ Итог — ровный, «бархатный» бас.



---

3. Рабочее давление и топливо

В двухтактном бензиновом — взрывное сгорание смеси с быстрым фронтом пламени.

В дизеле — плавное самовоспламенение под высоким давлением, с контролируемым горением.
→ Поэтому звук дизеля не «взрывной», а «тяжёлый, глухой».



---

4. Масса и жёсткость конструкции

Двухтактники лёгкие, корпуса тонкие — вибрация и шум выходят наружу.

Дизель — тяжёлый, массивный блок, толстые стенки — звук не резонирует.



---

5. Тип смесеобразования

В двухтактнике смесь поступает через картер, продувка идёт «внахлёст» — часть выхлопа вылетает вместе с новой порцией смеси, создавая шум.

В дизеле — впрыск прямо в камеру, всё чётко дозируется.
Бетон
Нед 19 жов, 2025 16:30

Ну загалом Бетон правий, просто дрібні генератори пердять на в вулицю, і тон гулу вищий. Великі потужні гудять тихіше і нижче. А такти і паливо то просто корелює
Нед 19 жов, 2025 16:46

  Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Маленькие двухтактные генераторы ревут как шахеды.
Дизельные станции работают мягко, тихо.
Ничего не мешает особо. Да и это меньшее, что людей волнует


Звук работы любого двигла зависит от системы выхлопа ... а не от количества тактов или вида топлива

Возможно
Я сужу из практики. Слышу как ревут одни и мягко работают другие, мощные.

Ну и ии подсветил такое:

Спроси его, про 2-х тактные дизеля ... сильно удивишься )

И почему-то, ты пропустил такие фразы, для дизельных генераторов используются мощные глушители )
Это же такие мелочи для инженера-проектировщика
Нед 19 жов, 2025 16:49

Ну загалом Бетон правий, просто дрібні генератори пердять на в вулицю, і тон гулу вищий. Великі потужні гудять тихіше і нижче. А такти і паливо то просто корелює

Правий так правий ...

Малі пердять майже без глушників
Великі пердять з резонаторами, з глушниками ...

А так ... різниці немає )

Зняти з великих оте все і ... малі будуть заздрити тому звуку )
Нед 19 жов, 2025 16:51

Я зараз можу піти засняти гул дизеля 120-150 кВт, це не дринькаючий , як у мотоцикла, він дійсно рівний, але це теж дуже голосно!! До нього вночі можна звикнути і спати (бо рівний звук) , але це зовсім не тихо))
Я тому і спитав про екрани від будинку. Як це на Варшавці в населених пунктах
Hotab
 
Повідомлень: 16818
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Нед 19 жов, 2025 16:56

  Faceless написав:Ну загалом Бетон правий, просто дрібні генератори пердять на в вулицю, і тон гулу вищий. Великі потужні гудять тихіше і нижче. А такти і паливо то просто корелює


Маленькие инверторные бензиновые-очень тихие (2-3 кВт)
Средние бензиновые- терпимые (5-6кВт)
Средние дизельные- огромный пердеж и истошный шум самого двигла на уровне болевого порога ( 5-7кВт)-у меня такой,стоит в гараже, выхлоп на улицу выше крыши вертикально, через два автомобильных глушака. Из плюсов- литр в час при 6 кВт и недорогой, в 2022 брал за 50.
Нормальные большие дизельные тихие за счет экрана (кожуха поглощающего шум пихла) и развитого выхлопа. Но недешевые и жрут побольше, при отдаваемых мощностях от 15 кВт.
В общем на любой вкус, но маленькие дизеля не берите, если руки с ж***. Самоблудный выхлоп ломает от вибрации на раз- только варить через автогофры аргоном.
Но это для блекаутов. В наших реалиях рулит Дейя, кобинированная варочная электро+газ с баллоном, камин с брикетами - и градус незламности ракетой вверх!
Как и недвижимость Киева,о чем собственно и тема :mrgreen:
Нед 19 жов, 2025 16:57

  Hotab написав:Я зараз можу піти засняти гул дизеля 120-150 кВт, це не дринькаючий , як у мотоцикла, він дійсно рівний, але це теж дуже голосно!! До нього вночі можна звикнути і спати (бо рівний звук) , але це зовсім не тихо))
Я тому і спитав про екрани від будинку. Як це на Варшавці в населених пунктах

А як звикнути до вихлопних газів?
