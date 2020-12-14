RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12537125381253912540
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:14

Ликвидные до 12 этажа при продаже.
Разницы в аренде не будет.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5590
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Пенопласт - огонь просто

Зображення
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5590
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  UA написав:На всіх гілках одночасно про енергетику.
Що трапилось?
Чому не про рентабельність оренди в Києві 38% річних?

Кстати, ты знал, что рентабельность аренды 38%? Клёво, правда?
В день
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36798
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8261 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Если кого-то спросят, почему не стоит покупать світло парк, чтобы долго не объяснять, говорите просто: там змея горыныча захоронили
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5590
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:40

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Если кого-то спросят, почему не стоит покупать світло парк, чтобы долго не объяснять, говорите просто: там змея горыныча захоронили
Не чув доречі таку історію
А не простіше мапу показати?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36798
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8261 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 21:01

  Frant написав:
  Бетон написав:Ликвидные до 12 этажа при продаже.
Разницы в аренде не будет.

А чому ж перестали купляти 20-ті поверхи?
Що трапилось в анархічній країні?

Їхать далеко. Як там: ЛЛЛ?
У поверхів таке теж вже з'явилось
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5590
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 21:04

  Бетон написав:Если кого-то спросят, почему не стоит покупать світло парк, чтобы долго не объяснять, говорите просто: там змея горыныча захоронили


Зачем обманывать?
Кореные киевляне знают, что логово Змея Горыныча на Смородинском спуске.
А кто-то туда даже лазил и еле вылез. Было дело.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17931
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8750 раз.
Подякували: 5526 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
  #<1 ... 12537125381253912540
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25354 17260033
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 01:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6747769
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 78144
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9992)
20.10.2025 20:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.