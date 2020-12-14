Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Investor_K написав:А я з 1969 року вже був у такому стані. Пишаюся собою
а як той стан перенесли через 90і? поділіться формулою
Дитячою б/у коляскою і горіхами з парка. Причому ходити за горіхами слід босоніж, щоб не витрачати марно ресурс взуття. Тому що взуття нині дороге. І якщо 30 років економити на взутті, то можна купити підвал в Бородянці, так?
Можливо колись в музеї воскових фігур буде бюст лисого черепа (лише бюст, бо на всю статую зекономили віск ) , поряд 20-річні мешти 15 разів поремонтовані суперклеєм , і стара коляска дитяча. На якій герой їздив на шопінг і до Ізольди Павлівни.
Правла минус 30% ето одно, а инфляционній калькулятор показівает инфляцию долара 25 % с 2020 года. https://www.usinflationcalculator.com/ Inflation Calculator If in 2020 (enter year) I purchased an item for $ 1,000.00
then in 2025 (enter year) that same item would cost: $1,254.97
Cumulative rate of inflation: 25.5%
Потерять 55 % процентов на аренде за пять лет ето приговор. И ето человек по легенде очень успешен и расказівает как надо вести бизнес.
Оренда на 30% нижче це не "втратити на оренді 55% з урахуванням інфляції". Навіть близько. Це зменшення дохідності, але ще невідомо, з якого рівня. Це отакий рівень математики в німецькому виші?
Faceless написав:Оренда на 30% нижче це не "втратити на оренді 55% з урахуванням інфляції". Навіть близько. Це зменшення дохідності, але ще невідомо, з якого рівня. Це отакий рівень математики в німецькому виші?
в мене наразі після останньої корекціі рік тому найменша рентабельність на одному обʼєкті - рівно 11,18%, на інших хоча й не набагато, але більше, на двох рівно по 15% як ще до ковіду, здається декілька разів про це писав вже
і це зараз, з урахуванням усіх наших обставин
без зайвої скромності вважаю це в нашій ситуаціі безпрецедентно гарним результатом, ще й зважаючи на те, що простоїв не було
а людині, яка стабільно лайкає франта не допоможе ніяка вища освіта, нема сенсу там щось пояснювати
можу поспорити що в його чабанчиках навіть про 10% річних і до ковіду мови не було
Оренда на 30% нижче це не "втратити на оренді 55% з урахуванням інфляції". Навіть близько. Це зменшення дохідності, але ще невідомо, з якого рівня. Це отакий рівень математики в німецькому виші?
Фейслес не знає що таке вартість грошей в часі. Підтягніть рівень а потім будем далі будем вести дискусію.
Для мене Чабанчика були по пятому місті по пріритетності, я останні 10 років майже цим не займався і не живу в Україні. Хтось тут розповідав що він маєстро орендодавець і втратив 30 відстоків в оренді без урахвання інфліції за 5 років. З урахування інфляції долара втрата вартості більше 50 відсотків. Прям маєстро нерухомості