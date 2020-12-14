RSS
Суб 25 жов, 2025 15:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  kingkongovets написав:на двох рівно по 15%
Може ви просто недооцінюєте свої об'єкти і тому в вас 15% виходить? Гадаю, якщо будете продавати то дохідність від виставленої ціни різко впаде до 3-4%, а продасте десь на 6-7%
я краще за всіх знаю реальну ринкову вартість своїх обʼєктів, бо регулярно моніторю інфу про реальні угоди в своїх сегментах, багато років купуючи її у ріелторів

та й сам вже за часи повномасштабки продав два обʼєкти і навіть дорожче очікуваного рівня, бо дозволив ріелтору умовити мене на аукціон, до речі всім рекомендую

так що гадати можете скільки завгодно, а я кажу виключно про те що знаю і в чому добре розуміюсь
1
Суб 25 жов, 2025 15:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  Natt написав:В комерційній нерухомості рентабельність оренди зазвичай вище, ніж в житловій.
Це можна почути лише від ріелтора, коли вам він хоче впарити якийсь неліквід. Нерухомісь не може приносити більше 7%, якщо приносить більше, то значить і ціна на неї стала дорожче

Ну або є якісь додаткові приховані платежі, які ви не враховуєте - типу там податок на майно чи постійні штрафи за незадовільний санітарний чи протипожежний стан
ви самі колись займались комерцією? чи теж «гадаєте»?

особисто я свій перший обʼєкт почав здавати ще в 1997му

таке враження що ви максимально далекі від цієї діяльності, я це помітив ще з вашого першого допису про «падаючі ціни на оренду»
1
Суб 25 жов, 2025 16:04

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

які ще «втрати», недолік?)

ти навіть елементарно зрозуміти про що йде мова не здатен, це повторення твого минулого затупу коли ти почувши в інтервью про щорічне літнє зниження кількісті угод прибіг сюди волаючи про «обвал ринку» і обісрався

ну не ганьбись так бл
1
Суб 25 жов, 2025 16:30

  kingkongovets написав:які ще «втрати», недолік?)

ти навіть елементарно зрозуміти про що йде мова не здатен, це повторення твого минулого затупу коли ти почувши в інтервью про щорічне літнє зниження кількісті угод прибіг сюди волаючи про «обвал ринку» і обісрався

ну не ганьбись так бл


Це ж Хомякоид, який писав, що всюди будуть забиті дошками вікна, а у нього в Чабанах - парадіз

Такий парадіз, якій він ніяк продати не може

Його задача тут, писати, як все погано ...
2
2
Суб 25 жов, 2025 18:39

  kingkongovets написав:
flyman написав:в мене з 1999 р., і що далі, шах і мат?
і чого ж ти досяг в 1999му?
де воно все?)

у 1995 я купив 21093 1990 року , чі купивби при совку , ні!!!!!!!!!!!!!!
Суб 25 жов, 2025 18:47

  Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:в мене з 1999 р., і що далі, шах і мат?
і чого ж ти досяг в 1999му?
де воно все?)

у 1995 я купив 21093 1990 року , чі купивби при совку , ні!!!!!!!!!!!!!!

таке собі досягнення ...
Суб 25 жов, 2025 19:02

  kingkongovets написав:єбать яке ж воно тупе)


Ага, перехід на особистості.
Злив зараховано.
Суб 25 жов, 2025 19:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:[quote="flyman"]
в мене з 1999 р., і що далі, шах і мат?
і чого ж ти досяг в 1999му?
де воно все?)

у 1995 я купив 21093 1990 року , чі купивби при совку , ні!!!!!!!!!!!!!!

таке собі досягнення ...[/quote]ну людина хоча б корча дупу возити купила, а флай походу в 1999 просто припинив брати гроші у мами, начитався Кійосакі і вирішив що вже став «фінансово незалежним»)
Суб 25 жов, 2025 19:06

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:єбать яке ж воно тупе)


Ага, перехід на особистості.
Злив зараховано.
тупесдень, тут тільки один ти знову не зрозумів про що мова, кажу ж не ганьбись ще дужче
Суб 25 жов, 2025 19:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:я краще за всіх знаю реальну ринкову вартість своїх обʼєктів, бо регулярно моніторю інфу про реальні угоди в своїх сегментах, багато років купуючи її у ріелторів

та й сам вже за часи повномасштабки продав два обʼєкти і навіть дорожче очікуваного рівня, бо дозволив ріелтору умовити мене на аукціон, до речі всім рекомендую

так що гадати можете скільки завгодно, а я кажу виключно про те що знаю і в чому добре розуміюсь
Виглядає так наче це або якісь казки, або якась інша країна. Який аукціон? Ці лохотрони напевно вмерли ще в 90-х
