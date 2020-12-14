Додано: Нед 26 жов, 2025 13:02

барабашов написав: На ДВ в "Зелёном угле" было полно разных праворулек начала 80х купленных в ниппоне по штуке у пакистанцев с разными колёсами по кругу, без радиаторов/масла и часто с элементами кузовни от разных(менее битых) машин.

я до речі про Владік і розповідаю, я якраз там і вчивсяі машини ми брали прямо з бортів пароходів, спочатку були свої прибиті кальмарісти (крановщики), перші руки, закрите місто, майже ніякої конкуренції, ніяких тоді ще кавказоїдів, навкруги студобщаги три кільця іномарок, в тиждень кожен продавав по 2-3потім взагалі самі їх привозили коли на літню практику в Японію вже їздити почалиі до речі ніяких різних колес - корчі були хоч і далеко не нові, але в повному комплекті, з домкратами і запасками, всі лампочки горіли, всі рідини на місті, по півбаку ще японського палива в кожній, то їх вже під час перевозки по жд на захід барахолилиодних марків2 в мене було штук 7 мінімум, тачіли були бомбезні, я потім від бумеранга так не кайфував як від тих марків на джей-зетах, хоча перепробував тоді геть усе що було, на зиму обовʼязково праворульний патрол (сафарі по їхньому) мав бути, отаке от було в мене студентське життя