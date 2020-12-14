RSS
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 19:35

  Faceless написав:
Бетон написав:
  Faceless написав:Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер
Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))
Мені тільки цікаво- це і по два лічильники на воду виходить?

Стояки канальи, а ввод воды один и тройниками в полу расходится на кухню и с.у
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 08:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Был во Львове на выходных.
Проблем с электро нет.
ОТОПЛЕНИЕ уже 2 недели как включили.
людей полно.
тревог нет.
даже после "комендантсокго часа" тусня на улице всю ночь

другой мир
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 09:24

  Олежан написав:Был во Львове на выходных.
Проблем с электро нет.
ОТОПЛЕНИЕ уже 2 недели как включили.
людей полно.
тревог нет.
даже после "комендантсокго часа" тусня на улице всю ночь

другой мир


Во Львове обработано 100% протоколов: порох получил 70%, зелёный получил 30% поддержки


Они молодчики, заслужили

Львовяне - поживите за нас
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 10:37

  Олежан написав:Был во Львове на выходных.
Проблем с электро нет.
ОТОПЛЕНИЕ уже 2 недели как включили.
людей полно.
тревог нет.
даже после "комендантсокго часа" тусня на улице всю ночь

другой мир

Інший світ -це ASEAN region
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 12:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

і інформовані люди кажуть шо там насправді ніякі не 50, а всі 150+ тисяч абонентів без води і якихось позитивних перспектив
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 12:47

Ну хто ж винуватий, що в них садовий

І взагалі в них історична провінція, де жк будуть за містом.
В Києві перекладують комунікації і міські служби і при реконструкції цілими вулицями і при будівництві нових жк
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 17:16

  Бетон написав:у хто ж винуватий, що в них садовий

без різниці.
Можна ставити на посади будь якого шофера чи саниехніка, результат буде той же
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 19:08

  Frant написав:
  Бетон написав:у хто ж винуватий, що в них садовий

без різниці.
Можна ставити на посади будь якого шофера чи саниехніка, результат буде той же

Ставити ? На виборчу посаду ? Не обирати ?

пане дОцент, сільський самогон тебе деградує )

Чи ти себе пропонуєшь ? Бо давно хабарів не брав і тебе корчить від цього факту ? )
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 19:19

  pesikot написав:
  Frant написав:
  Бетон написав:у хто ж винуватий, що в них садовий

без різниці.
Можна ставити на посади будь якого шофера чи саниехніка, результат буде той же

Ставити ? На виборчу посаду ? Не обирати ?

пане дОцент, сільський самогон тебе деградує )

Чи ти себе пропонуєшь ? Бо давно хабарів не брав і тебе корчить від цього факту ? )

Песікот, можеш ставити, можеш обирати, можеш вибирати, можеш майданити.
Похер - результат буде тим самим.
Корумпований напівграмотний хуторянський Карфаген, очолюваний блазнями, торговками і корабельними соснами - повинен щезнути.
І ти сам прекрасно це знаєш.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 19:27

  Frant написав:
  pesikot написав:
  Frant написав:без різниці.
Можна ставити на посади будь якого шофера чи саниехніка, результат буде той же

Ставити ? На виборчу посаду ? Не обирати ?

пане дОцент, сільський самогон тебе деградує )

Чи ти себе пропонуєшь ? Бо давно хабарів не брав і тебе корчить від цього факту ? )

Песікот, можеш ставити, можеш обирати, можеш вибирати, можеш майданити.
Похер - результат буде тим самим.
Корумпований напівграмотний хуиорянський Карфаген, очолюваний блазнями, торговками і корабельними соснами - повинен щезнути.
І ти сам прекрасно це знаєш.


Пане дОцент, якщо ти прийняв рішення - продати все, щоб потім відкупити дешевше і програв, то винен тільки ти.

Живи собі в селі, насолоджується сільським життям.
Рубай дрова, будешь завжди в теплі
Це було твоє рішення і тільки твоє рішення
