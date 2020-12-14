|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 27 жов, 2025 19:35
Faceless написав: Бетон написав: Faceless написав:
Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер
Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))
Мені тільки цікаво- це і по два лічильники на воду виходить?
Стояки канальи, а ввод воды один и тройниками в полу расходится на кухню и с.у
Додано: Вів 28 жов, 2025 08:57
Был во Львове на выходных.
Проблем с электро нет.
ОТОПЛЕНИЕ уже 2 недели как включили.
людей полно.
тревог нет.
даже после "комендантсокго часа" тусня на улице всю ночь
другой мир
Додано: Вів 28 жов, 2025 09:24
Олежан написав:
Был во Львове на выходных.
Проблем с электро нет.
ОТОПЛЕНИЕ уже 2 недели как включили.
людей полно.
тревог нет.
даже после "комендантсокго часа" тусня на улице всю ночь
другой мир
Во Львове обработано 100% протоколов: порох получил 70%, зелёный получил 30% поддержки
Они молодчики, заслужили
Львовяне - поживите за нас
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:37
Олежан написав:
Был во Львове на выходных.
Проблем с электро нет.
ОТОПЛЕНИЕ уже 2 недели как включили.
людей полно.
тревог нет.
даже после "комендантсокго часа" тусня на улице всю ночь
другой мир
Інший світ -це ASEAN region
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:23
і інформовані люди кажуть шо там насправді ніякі не 50, а всі 150+ тисяч абонентів без води і якихось позитивних перспектив
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:47
Ну хто ж винуватий, що в них садовий
І взагалі в них історична провінція, де жк будуть за містом.
В Києві перекладують комунікації і міські служби і при реконструкції цілими вулицями і при будівництві нових жк
Додано: Вів 28 жов, 2025 17:16
Бетон написав:
у хто ж винуватий, що в них садовий
без різниці.
Можна ставити на посади будь якого шофера чи саниехніка, результат буде той же
Додано: Вів 28 жов, 2025 19:08
Frant написав: Бетон написав:
у хто ж винуватий, що в них садовий
без різниці.
Можна ставити на посади будь якого шофера чи саниехніка, результат буде той же
Ставити ? На виборчу посаду ? Не обирати ?
пане дОцент, сільський самогон тебе деградує )
Чи ти себе пропонуєшь ? Бо давно хабарів не брав і тебе корчить від цього факту ? )
Додано: Вів 28 жов, 2025 19:19
pesikot написав: Frant написав: Бетон написав:
у хто ж винуватий, що в них садовий
без різниці.
Можна ставити на посади будь якого шофера чи саниехніка, результат буде той же
Ставити ? На виборчу посаду ? Не обирати ?
пане дОцент, сільський самогон тебе деградує )
Чи ти себе пропонуєшь ? Бо давно хабарів не брав і тебе корчить від цього факту ? )
Песікот, можеш ставити, можеш обирати, можеш вибирати, можеш майданити.
Похер - результат буде тим самим.
Корумпований напівграмотний хуторянський Карфаген, очолюваний блазнями, торговками і корабельними соснами - повинен щезнути.
І ти сам прекрасно це знаєш.
Додано: Вів 28 жов, 2025 19:27
Frant написав: pesikot написав: Frant написав:
без різниці.
Можна ставити на посади будь якого шофера чи саниехніка, результат буде той же
Ставити ? На виборчу посаду ? Не обирати ?
пане дОцент, сільський самогон тебе деградує )
Чи ти себе пропонуєшь ? Бо давно хабарів не брав і тебе корчить від цього факту ? )
Песікот, можеш ставити, можеш обирати, можеш вибирати, можеш майданити.
Похер - результат буде тим самим.
Корумпований напівграмотний хуиорянський Карфаген, очолюваний блазнями, торговками і корабельними соснами - повинен щезнути.
І ти сам прекрасно це знаєш.
Пане дОцент, якщо ти прийняв рішення - продати все, щоб потім відкупити дешевше і програв, то винен тільки ти.
Живи собі в селі, насолоджується сільським життям.
Рубай дрова, будешь завжди в теплі
Це було твоє рішення і тільки твоє рішення
