Яка назва ЖК?
Дельмар, це тор.ова марка забудовника з Дніпра
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 жов, 2025 06:54
Додано: Чет 30 жов, 2025 10:36
ЖК Delmar
Додано: Чет 30 жов, 2025 10:52
Боже, Дельмар будуэ на Печерську ...
Додано: Чет 30 жов, 2025 11:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
не будує Дельмар на Печерську
Додано: Чет 30 жов, 2025 12:08
Додано: Чет 30 жов, 2025 12:11
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 30 жов, 2025 16:22
Як заробляти на готельній нерухомості? У новому випуску говоримо з Артуром Лупашко, співвласником Numo Development та засновником Ribas Hotels Group, про реальні кейси інвестування у готелі та сервісні апартаменти в Україні.
Чому девелопери активно будують саме дохідну нерухомість і які проєкти зараз приносять 10–12% річних? Які перваги інвестицій в готелі й чому «гарантований мінімум» у договорі не завжди означає стабільність доходу? Ми розбираємо ключові ризики для інвестора, потенціал ринку після війни та дефіцит якісних готелів у країні.
🔍 У цьому відео ви дізнаєтесь:
👉 чому в Україні дефіцит якісних готелів і як це впливає на дохідність;
👉 як рахувати дохідність і розподіляти прибуток;
👉 який потенціал ринку;
👉 що таке «гарантований мінімум» у договорі і для чого він інвестору;
👉 які є ключові ризики;
👉 яким має бути чеклист інвестора.
Ринок праці
Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
на Срібній милі біля Гуд Лайфа вибухнув генератор
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|