Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 09:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Земляк ваш Николай
ПГС что изучал в КИСИ
Он съездил примерно тогда в штаты, поинтересовался ценами в NY на поюзаные флэты и понял что при паритете цен там и в матери городов руцких на хлам под капремонт что то скоро пойдёт не так и до цен Гонконга Подол не вырастет.
Сперва пошло "нетак" всё таки там, на берегах Потомака и Гудзона.
и де можна його прогноз почитати?
коля поїхав як зʼявилась можливість, от і все

а жодний обвалістівський прогноз тут не справдився і це незаперечний факт
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11976
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 09:43

Готується бімба!
зРада ухвалила закон, який дозволить забирати в людей єдине житло за 17 гривень
https://www.facebook.com/groups/kramato ... 744350596/
За даними на початок 2025 року, в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано майже 9 мільйонів записів, що вказує на кількість боргових проваджень в Україні.

Мільйони людей зроблять бомжами, мільйони квартир виставлять на аукціони?
Цікаво, що тоді буде з ринком житла. Мабуть, ціна метра впаде в рази, це буде просто груда бетону? Та ще й на фоні масового звалу людей з країни.
Чи вони хочуть їх самі привласнити за 10-у частину ціни, чинуші можновладці?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22826
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 09:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hxbbgaf написав:Готується бімба!
зРада ухвалила закон, який дозволить забирати в людей єдине житло за 17 гривень
https://www.facebook.com/groups/kramato ... 744350596/
За даними на початок 2025 року, в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано майже 9 мільйонів записів, що вказує на кількість боргових проваджень в Україні.

Мільйони людей зроблять бомжами, мільйони квартир виставлять на аукціони?
Цікаво, що тоді буде з ринком житла. Мабуть, ціна метра впаде в рази, це буде просто груда бетону? Та ще й на фоні масового звалу людей з країни.
Чи вони хочуть їх самі привласнити за 10-у частину ціни, чинуші можновладці?
Так це те, чого ви давно чекали- падіння нереальних цін на нерухомість, хіба ні?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36888
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:06

  kingkongovets написав:так хто тут передбачив падіння 2008го?

Я років 10+ назад дуже слідкував за курсом бакса , на цій гільці , але навіть ДС не міг дати приблизного напрямку не кажучи вже про цифри після коми і на мої запитання до усіх местных гуру финбазаря України шо приблизно буде у наступний місяць ? с умным видом мордылица прятали глаза в клаву. :)
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4053
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

не , ну если в метрополии камуно-исламисты власть захватывают
то лимитрофам не на что особо рассчитывать :(
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4716
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:25

  kingkongovets написав:так хто тут передбачив падіння 2008го?

Я передбачав. Ну, не тут, а був форум Доміка, отам передбачав.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22826
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:27

  Faceless написав:Так це те, чого ви давно чекали- падіння нереальних цін на нерухомість, хіба ні?

Та якось фіолетово стосовно цін.
Але державний виконавець отримуватиме право самостійно визначати спосіб стягнення боргу та оцінювати майно.
https://thepage.ua/ua/news/zakonoproekt ... i-kvartiru

То тепер і оцінщиків не треба буде? Один корупціонер в виконавчий службі зможе оцінити квартиру в Києві в тищу баксів і продати собі з молотка за 500? Круто вигадали!

От ще про той закон.
https://spilno.org/article/zakonoproekt ... borzhnykiv
Там ще й автоматичне відчудження.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22826
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:коля поїхав

fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4716
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Так це те, чого ви давно чекали- падіння нереальних цін на нерухомість, хіба ні?

Та якось фіолетово стосовно цін.
Але державний виконавець отримуватиме право самостійно визначати спосіб стягнення боргу та оцінювати майно.
https://thepage.ua/ua/news/zakonoproekt ... i-kvartiru

То тепер і оцінщиків не треба буде? Один корупціонер в виконавчий службі зможе оцінити квартиру в Києві в тищу баксів і продати собі з молотка за 500? Круто вигадали!

От ще про той закон.
https://spilno.org/article/zakonoproekt ... borzhnykiv
Там ще й автоматичне відчудження.
Ви про офіційні джерела взагалі чули? Ви для перевірки інфи з фейсбуку шукаєте інші інфопомийки заміть почитати сам законопроєкт?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36888
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:39

  kingkongovets написав:
барабашов написав:Земляк ваш Николай
ПГС что изучал в КИСИ
Он съездил примерно тогда в штаты, поинтересовался ценами в NY на поюзаные флэты и понял что при паритете цен там и в матери городов руцких на хлам под капремонт что то скоро пойдёт не так и до цен Гонконга Подол не вырастет.
Сперва пошло "нетак" всё таки там, на берегах Потомака и Гудзона.
и де можна його прогноз почитати?

тут на цій гілці.
З 2008 і далі уверх.
Проте, насамперед тобі, пане ККЦ, потрібно приймати таблетки від безпам,ятства. Пройти курс лікування.

До речі, хороша пам,ять - це ознака інтелекту. І навпаки.
Бувші трієшники можуть зайняти посади і/або розбагатіти лише на деструкції колись могутньої держави. :mrgreen: :mrgreen:

ККЦ, для тебя и твоих единомышленников-дерибанщиков, даю прогноз на ближайшие 2-3 года.

При таком управлении, под плотным контролем крепких бесхозяйственников, безракетных клоунов и торговок, анархический коррупционный Карфаген обречен. Полное исчезновение хуторянского образования.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 05 лис, 2025 10:45, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23290
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1780 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12571125721257312574>
Форум:
Зараз переглядають цей форум: akurt, Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17291944
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6786089
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 80950
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Зараз обговорюється
monobank (2722)
05.11.2025 10:56
