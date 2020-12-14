|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 09 лис, 2025 00:11
flyman написав: UA написав: Bolt написав:
Цікаво,, кий рівень оренди був у 84 му році коли укладали безстрокову угоду. Невже настільки високим, що омкндодавці пішли на підписання безстрокової угоди. Так получається, що орендар теж мав настільки жорсткі санкції за розрив угоди, що теж не міг так просто виїхати Я ХЗ.
Рентабельность 1% це не пограно, враховуючи що все всередині + ремонти + внески на кап. ремонт строго будинку (подивіться на стан МОПів) робила бабуся.
Напевно на інших умовах орендаря було не заманити.
якщо пережити бабку, яка орендує, то можна буде зробити х5
Мені колись вже траплявся опис ситуації з тими квартирами (якщо я правильно зрозумів, про що йдеться). Там, здається, не тільки поточний орендатор має халяву за договором, а ще й його законні спадкоємці мають право на ті самі умови.
1
2
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:38
Frant написав:
А де рили-новобудівці?
Де даражай КРЖН?
Де електроенергія?
Де молодь?????
Де Фламінго???
Де черги під вікнами офісів з продажу квартир в 25-поверхівках????
Що трапилось????
Меня больше интересует где реально военные цены.
Так то оно так все. А даже подорожало с прошлого.
К сожалению.
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:55
Frant написав: Господар Вельзевула написав: Frant написав:
А де рили-новобудівці?
Де даражай КРЖН?
Де електроенергія?
Де молодь?????
Де Фламінго???
Де черги під вікнами офісів з продажу квартир в 25-поверхівках????
Що трапилось????
Меня больше интересует где реально военные цены.
Так то оно так все. А даже подорожало с прошлого.
К сожалению.
Дешеві варіанти - вигребли.
Я ж казав неодноразово, що ціни КРЖН - насамперед є індикатором рівня корупції Ылыти, тісної зв,язки наших чиновників і бЫзнєсменів.
Удари по енергетиці і масовий виїзд молоді 18-22 роки за кордон - однозначно дадуть потужний поштовх вниз цінам всієї укро-нерухомості.
Недарма пропав польський ухилянт, торговець київськими новобудами, який видає себе за будівельника. Очевидно, щось зрозумів.
Не можу зрозуміти яка ситація з світлом в Києві ?
По тому що форум порожній мабуть не дуже.
В Вінниці вчора по 4 і більше годин світло було відсутнє.
П.С. Куплю в Києві пів кубі дошки.
Так всі правильно зрозуміли, для забиття вікон.
1
Додано: Нед 09 лис, 2025 16:30
Frant написав:
Недарма пропав польський ухилянт, торговець київськими новобудами, який видає себе за будівельника
. Очевидно, щось зрозумів.
Если это про Бетона, то в этом он как раз не врет.
Он врет очень много, но не про это.
Очень забавно было когда он объявил себя человеком с двумя высшими образованиями(или даже тремя?), кандидатом наук, но в то же время в каждом третьем слове делал грамматические ошибки(тогда еще под именем Веее).
За несколько лет на форуме его уровень правописания поднялся в разы, что только доказывает об отсутствии каких-либо навыков письма до появления его на форуме.
Додано: Нед 09 лис, 2025 16:43
Damien написав: Frant написав:
Недарма пропав польський ухилянт, торговець київськими новобудами, який видає себе за будівельника
. Очевидно, щось зрозумів.
Если это про Бетона, то в этом он как раз не врет.
Он врет очень много, но не про это.
Очень забавно было когда он объявил себя человеком с двумя высшими образованиями(или даже тремя?), кандидатом наук, но в то же время в каждом третьем слове делал грамматические ошибки(тогда еще под именем Веее).
За несколько лет на форуме его уровень правописания поднялся в разы, что только доказывает об отсутствии каких-либо навыков письма до появления его на форуме.
Имею мнение, что у Бетона есть даже аспирантура.
Нужно обладать недюжинным интеллектом, что бы сложить все в купу и понять почему я прав.
И вообще. Бетон адекватный. Не катите на него бочку. Какой он польский ухилянт? То что квартиру там купил? Так он удаленно ее купил. И ремонт сделал удаленно. И сдает удаленно. Он нормальный, православный украинский ухилянт!
Додано: Нед 09 лис, 2025 16:43
Дійсно, форума став більш порожнім. Навіть авторська тема Великого Інвестора це трохи відчуває.
Додано: Нед 09 лис, 2025 16:56
Хомякоид написав:
Куплю в Києві пів кубі дошки.
ждемс отчет с фото забитіх окон в прикиевских ипенях Чабанчиков)))
Додано: Нед 09 лис, 2025 17:14
Damien написав:
он объявил себя человеком с двумя высшими образованиями(или даже тремя?), кандидатом наук, но в то же время в каждом третьем слове делал грамматические ошибки(тогда еще под именем Веее).
За несколько лет на форуме его уровень правописания поднялся в разы
Він включив автограматику, в налаштуваннях клавіатури)))Беее - був такий кадр, пам,ятаю)))
Господар Вельзевула написав:
Имею мнение, что у Бетона есть даже аспирантура.
Нинішні аспіранти - це просто біда. Вони не тягнуть, не шарять, і не хочуть гризти граніт науки молодими зубами.
В точних науках, на посадах заввіділів і завлабів - абсолютні посередності (посредственности - на русском).
В сравнении с предыдущим поколением ученых, разрыв в уровне подготовки - колоссальный.
Хомякоид написав:
Не можу зрозуміти яка ситація з світлом в Києві ?
По тому що форум порожній мабуть не дуже
Хе.рова.
Є 4 години, і 4 години немає. Навіть нову плитку в метро не видно.
Господар Вельзевула написав:
Меня больше интересует где реально военные цены.
Так то оно так все. А даже подорожало с прошлого.
К сожалению.
Тому що сюди зайшли шальні гроші, від Європи. Типа, на війну. Але ж наші чиновники вкупі з бызнэсмэнами, вміють їх оприходувати.
Ціни новобудів - насамперед це індекс корупції.
