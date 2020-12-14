|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:02
Бетон написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:Всё это фигня. Нужно делать, как я в 2014, строить многоквартирник бюджетный. Баблом скинуться
ага, якраз саме час
Freza написав:
https://censor.net/ua/news/3585293/sternenko-poperedjaye-pro-zagrozu-vtraty-derjavnosti
в 2014 році така сама ситуація. Донецькі купували, зараз дніпро буде. (Якщо що, то це жарт, нічого почитати не треба)
Мій знайомий ось на днях приїхав з дружиною - отримав право власності на 12 будинок у грейті, який я їм купив колись. Продавати передумали. Можливо будуть тікати з Дніпра до Києва і жити в цій квартирі
Пару років назад мало хто думав що прийдеться тікати з Дніпра до Києва.Як би тут не довелося з Києва тікати...Люди живуть роблячи вигляд що нічого не відбувається.Типу війна є, але десь там далеко і до них не прийде.
