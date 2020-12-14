Додано: Вів 18 лис, 2025 09:37

Всё ж зависит от уровня, который вы хотите получить.

Если у вас крупноформат, зарезки 45, скрытые двери, вы ищете плиточников с оборудованием и стоимость работ у вас будет очень высокой.

Я не продам в каком то сратом варшавском такой уровень.

Нужно понимать где и для кого это нужно.

Я вас очень прошу, не усложняйте. У меня обычный маляр, который делает то, что нужно, но такое сдать в бизнес классе не получится. Он не покрасит длинную стену, чтобы с включённой подсветкой из теневого профиля потолка она выглядела идеально. Мне не придёт в голову монтировать каменную столешницу или шпон на фасады кухни в какой нибудь варшавский.

Недавно умалишенный чел сделал ремонт 3к в варшавском за 100 куе. У меня один вопрос: "на-хи-ба????"

Стройбаны со мной не в доле. Я всё оплачиваю сам.

Я не делаю ничего руками, это тупик.



И я не понимаю, почему в Украине ремонт возведен в культ. Зачем просирать жизнь на кнопки инсталляции из керамогранита.



Jusk и эпицентр- очень плохая мебель, но она для всех. Не обязательно нужно быть самым крутым