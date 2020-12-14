RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 19:45

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

думаю Бетон і сам руками працює і його «раби» з ним в долі в цьому бізнесі

такий собі будівельний кібуц
kingkongovets
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 20:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

економіка оренди комерціі в Діброві:

продаж 2600$ за метр
оренда 600грн за метр

варшавський №2 бггг
kingkongovets
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 23:55

  kingkongovets написав:економіка оренди комерціі в Діброві:

продаж 2600$ за метр
оренда 600грн за метр

варшавський №2 бггг

Це ті самі 20% рентабельності?
Лендлорд в Києві це вже недоречний термін.
UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 00:31

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:економіка оренди комерціі в Діброві:

продаж 2600$ за метр
оренда 600грн за метр

варшавський №2 бггг

Це ті самі 20% рентабельності?
Лендлорд в Києві це вже недоречний термін.
Спонсор
авжеж, бо це ж єдине, що можна купити під оренду в Києві
kingkongovets
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 09:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Всё ж зависит от уровня, который вы хотите получить.
Если у вас крупноформат, зарезки 45, скрытые двери, вы ищете плиточников с оборудованием и стоимость работ у вас будет очень высокой.
Я не продам в каком то сратом варшавском такой уровень.
Нужно понимать где и для кого это нужно.
Я вас очень прошу, не усложняйте. У меня обычный маляр, который делает то, что нужно, но такое сдать в бизнес классе не получится. Он не покрасит длинную стену, чтобы с включённой подсветкой из теневого профиля потолка она выглядела идеально. Мне не придёт в голову монтировать каменную столешницу или шпон на фасады кухни в какой нибудь варшавский.
Недавно умалишенный чел сделал ремонт 3к в варшавском за 100 куе. У меня один вопрос: "на-хи-ба????"
Стройбаны со мной не в доле. Я всё оплачиваю сам.
Я не делаю ничего руками, это тупик.

И я не понимаю, почему в Украине ремонт возведен в культ. Зачем просирать жизнь на кнопки инсталляции из керамогранита.

Jusk и эпицентр- очень плохая мебель, но она для всех. Не обязательно нужно быть самым крутым
Бетон
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 09:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вы можете быть супер профи, но люди не захотят с вами работать. Будьте Вы хоть самым умным на земле, клиенту нужно решение его проблем. Вы можете продавать выкачку говна с опытом 20 лет, а ушлый Вася будет продавать решение проблемы: "Вы забудете о том, что у вас есть выгребная яма"
Бетон
