думаю Бетон і сам руками працює і його «раби» з ним в долі в цьому бізнесі
такий собі будівельний кібуц
Додано: Пон 17 лис, 2025 19:45
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 17 лис, 2025 20:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
економіка оренди комерціі в Діброві:
продаж 2600$ за метр
оренда 600грн за метр
варшавський №2 бггг
Додано: Пон 17 лис, 2025 23:55
Додано: Вів 18 лис, 2025 00:31
Додано: Вів 18 лис, 2025 09:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Всё ж зависит от уровня, который вы хотите получить.
Если у вас крупноформат, зарезки 45, скрытые двери, вы ищете плиточников с оборудованием и стоимость работ у вас будет очень высокой.
Я не продам в каком то сратом варшавском такой уровень.
Нужно понимать где и для кого это нужно.
Я вас очень прошу, не усложняйте. У меня обычный маляр, который делает то, что нужно, но такое сдать в бизнес классе не получится. Он не покрасит длинную стену, чтобы с включённой подсветкой из теневого профиля потолка она выглядела идеально. Мне не придёт в голову монтировать каменную столешницу или шпон на фасады кухни в какой нибудь варшавский.
Недавно умалишенный чел сделал ремонт 3к в варшавском за 100 куе. У меня один вопрос: "на-хи-ба????"
Стройбаны со мной не в доле. Я всё оплачиваю сам.
Я не делаю ничего руками, это тупик.
И я не понимаю, почему в Украине ремонт возведен в культ. Зачем просирать жизнь на кнопки инсталляции из керамогранита.
Jusk и эпицентр- очень плохая мебель, но она для всех. Не обязательно нужно быть самым крутым
Додано: Вів 18 лис, 2025 09:44
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вы можете быть супер профи, но люди не захотят с вами работать. Будьте Вы хоть самым умным на земле, клиенту нужно решение его проблем. Вы можете продавать выкачку говна с опытом 20 лет, а ушлый Вася будет продавать решение проблемы: "Вы забудете о том, что у вас есть выгребная яма"
