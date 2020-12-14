У Києві мешканці ЖК «Варшавський» не зможуть більше користуватися паркінгом безкоштовно
адміністрація ТРЦ Retroville вводить оплату
і що тепер робити?
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:44
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
У КМДА визнали, що взимку живити весь Київ буде неможливо
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:50
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:53
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
взагалі то я цю новину з місяць назад постив, но то таке
кажуть у відділі продажу покупцям трусили, що біля Ретровіля парковка буде безкоштовною завжди, лоха гріх не кинути як каже барабашов)
Додано: Вів 18 лис, 2025 18:16
