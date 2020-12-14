|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості.
Додано: Вів 18 лис, 2025 23:24
характерно, что на ОЛХ в разделе готовый бизнес-кофейни продаются уютные заведения с ремонтом и в культурном состоянии
в то время как несколько лет назад под видом кофеен продавали задрыпанные мафы с орендованой кофе-машиной, стоящие на кирпичах около перекрестков)
так что конкуренция конская и клиентура более требовательная стала. чего не скажешь о росте прибыльности
smdtranz
Повідомлень: 712
З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 117 раз.
Додано: Вів 18 лис, 2025 23:35
На перекрёстке воровского и гоголевской тоже продавалась. Понаблюдал пару дней, фигня это всё.
Хорошее проходное место, где не натыкано десяток такого же хлама, продавать никто не собирается
Бетон
Повідомлень: 5689
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 463 раз.
Додано: Вів 18 лис, 2025 23:44
Так накліпали їх мамкіни бізнемени тонами. Я хз як вони виживають. В мене в радіусі 500м можу нарахувати десяток
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36980
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8269 раз.
Додано: Сер 19 лис, 2025 02:36
Київміськбуд вийшов на фінішну пряму по грабуванню киян і передачі грошей приватним інвесторам. Регулятор погодив емісію акцій до 2,56 млрд грн. по 28 листопада 2025 року. З десяток нових (старих) жк скоро додасться на ринок київської нерухомості
dr_bastm
Повідомлень: 84
З нами з: 05.01.23
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 8 раз.
Додано: Сер 19 лис, 2025 12:18
Розшифруйте, будь ласка, в чому саме полягає грабування?
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36980
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8269 раз.
Додано: Сер 19 лис, 2025 17:33
За кошти платників податків будуть дофінансовувати збитковий КМБ.
Я не купував "шару" в КМБ який збанкрутував. І мені не дуже хочеться щоб податки витрачалися на порятунок горе-інвесторів (не покупців, а інвесторів в котлован, які брали на себе ризики).
foxluck
Повідомлень: 566
З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1777 раз.
- Подякували: 152 раз.
Додано: Сер 19 лис, 2025 20:30
Я не бачу там умови викупу емітованих акцій за рахунок бюджету
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36980
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8269 раз.
Додано: Сер 19 лис, 2025 20:56
Ви на приколі?
Коли в останній раз бачили гроші, які ростуть на деревах?
dr_bastm
Повідомлень: 84
З нами з: 05.01.23
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 8 раз.
Додано: Сер 19 лис, 2025 20:59
Може то ви на приколі? Ви навіть посилання не навели. Так, поскиглили що зрада.
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36980
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8269 раз.
Додано: Сер 19 лис, 2025 21:28
зато потужні експерти фукали "на нахалбуд"
flyman
Повідомлень: 41497
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
