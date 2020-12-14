|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 лис, 2025 10:44
написав тут пост у відповідь на черговий висер хомʼяка про продаж кавʼярні і тепер реклама їх продажу полізла зі всіх щілин в усіх соцмережах, таке враження що півміста продає «затишні прибуткові» кавʼярні
зи: до речі продаж бізнесу в орендному приміщенні - це шляпа ще навіть більша, ніж отой кавовий бізнес, з власного досвіду є багато чого розказати
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12015
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2757 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 20 лис, 2025 11:22
BIGor написав:Так а що не так? ПрАТ (приватне акціонерне товариство) планує випустити додаткові акції. Все чесно.
Ви живете при комунізмі чи при капіталізмі?
Предполагаю, что акции выпускают, чтобы их выкупить за державні кошти( а кто в здравом уме их еще купит?) и таким образом закинуть в КГС(КМБ) деньги. Если схема такая, то это преступление перед жителями Киева/народа Украины( в зависимости из какого бюджета закидывать)
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 1033
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 853 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 20 лис, 2025 12:35
Damien написав: BIGor написав:Так а що не так? ПрАТ (приватне акціонерне товариство) планує випустити додаткові акції. Все чесно.
Ви живете при комунізмі чи при капіталізмі?
Предполагаю, что акции выпускают, чтобы их выкупить за державні кошти( а кто в здравом уме их еще купит?) и таким образом закинуть в КГС(КМБ) деньги. Если схема такая, то это преступление перед жителями Киева/народа Украины( в зависимости из какого бюджета закидывать)
Связка укро-чиновников и бызнэсменов продолжает дерибанить страну. Во время войны!!!!
Уро.ды конвертируют территорию, которая перепала им на шару в 1991, на деньги и вывозят их.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 20 лис, 2025 13:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23296
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1782 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5692
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
2
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:16
Господар Вельзевула написав: Frant написав:
Да, есть небольшой рост цен Кржн.
Причины понятны.
Жирные коты, связка укро-чиновников и бЫзнесменов из Днепропетровска, Харькова, Сум, Донецкой и Луганской областей - скупает себе жилье в Киеве в надежде пересидеть войну подалее от линии фронта.
Я много писал про тупость украинской Ылиты, но она реально тупее. Они не понимают, что даражай затем пойдет далее, во Львов, Мукачево, Луцк, Тернополь. А потом, потом даражай сядет в петлюровскмй вагончик и уеп.т за польский кордон.
Вероятность 99,99%
Да не только элита. Обычные, небогатые, можно сказать нищие люди тоже пытаются в Киеве схоронится.
Потому что альтернативы нет. Вот дайте альтернативу? Что делать в Польше или Чехии? Работать на заводе, отдавая всю зарплату за аренду и пожрать?
А с такими темпами продвижения есть шанс спокойно сдохнуть в Украине, есть непрерывное продвижение индивидуума во времени и пространстве, нет ничего вечного и стабильного. Важно статистически угадать сколько еще примерно осталось и выбрать оптимальный вариант. В Украине тупо комфортнее, до Киева им еще очень долго идти.В 2022 когда они отступили от Киева и начали наступление на Донбассе, я думал что прогорнут до Днепра максимум за год. Скоро пятый пойдет, они в Покровске увязли.
В Днепр они упрутся на десятилетие, а за Днепром еще крупные города- увязнут наглухо.
30 тис чоловіків в місяць - ціна спокою в Києві. Невже Ви думаєть що ресурс безкінечний?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10316
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1486 раз.
- Подякували: 1894 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:18
Бетон написав:
Доречі, панове інвестори. Сердечно запрошую всіх вас на роботу. Хто охоронцем хтів бути, ІнвесторК? Мені буде вкрай приємно купувати у вас гумку і захист
Бєтон, ти не поспішай! Якщо ти не хочеш воювати за свою державу, тоді .... Тобі ще треба буде звільняти Прибалтику від всяких фашистів, литовців, естонців і латишів. Хлоп ти ще молодий, військовозобов,язаний. Можливо, і в Польші ще повоюєш. Готуйся!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23296
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1782 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:21
BIGor написав: Господар Вельзевула написав: Frant написав:
Да, есть небольшой рост цен Кржн.
Причины понятны.
Жирные коты, связка укро-чиновников и бЫзнесменов из Днепропетровска, Харькова, Сум, Донецкой и Луганской областей - скупает себе жилье в Киеве в надежде пересидеть войну подалее от линии фронта.
Я много писал про тупость украинской Ылиты, но она реально тупее. Они не понимают, что даражай затем пойдет далее, во Львов, Мукачево, Луцк, Тернополь. А потом, потом даражай сядет в петлюровскмй вагончик и уеп.т за польский кордон.
Вероятность 99,99%
Да не только элита. Обычные, небогатые, можно сказать нищие люди тоже пытаются в Киеве схоронится.
Потому что альтернативы нет. Вот дайте альтернативу? Что делать в Польше или Чехии? Работать на заводе, отдавая всю зарплату за аренду и пожрать?
А с такими темпами продвижения есть шанс спокойно сдохнуть в Украине, есть непрерывное продвижение индивидуума во времени и пространстве, нет ничего вечного и стабильного. Важно статистически угадать сколько еще примерно осталось и выбрать оптимальный вариант. В Украине тупо комфортнее, до Киева им еще очень долго идти.В 2022 когда они отступили от Киева и начали наступление на Донбассе, я думал что прогорнут до Днепра максимум за год. Скоро пятый пойдет, они в Покровске увязли.
В Днепр они упрутся на десятилетие, а за Днепром еще крупные города- увязнут наглухо.
30 тис чоловіків в місяць - ціна спокою в Києві. Невже Ви думаєть що ресурс безкінечний?
Вони нічого не думають. Їм би день простояти і ніч протриматись. Ну і дерибанити СССРівську спадщину, доки вони тут типа власники. І побільше обіцяти простому народу. Що вайнинєбудєт, що дагаваримся посрединє, что бороться с коррупцией и непотизмом будут, и очень жестко, но потом когда нибудь.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23296
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1782 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17319750
|
|
|1380
|6797654
|
|
|3
|82237
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|