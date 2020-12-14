RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості.
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 09:51

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Shaman написав:
  kingkongovets написав:
Shaman написав:[quote="5912479:kingkongovets"]
...
«зп 10к зобовʼязує» - то взагалі ор

почнемо цитувати flyman? :lol: зараз в дискусії з'ясується, що в чомусь він правий? :oops:
правий тут я зі саоїм початковим твердженням, що маючи місячний прибуток в 10к можно спокійно наскирдуавти за рік на нерухомість, яка дасть мінімум 5-6к річних

все інше, вибачте - це ваші штампи
і упередженість

розходимось

але загальні цифри показують інше. або є додаткові умови - вже є власна квартира (від батьків) та відсутність сім'ї - теж буває.

просте питання - розмір витрат на життя сім'ї. гадаю, якщо назвете власні цифри, то може виявитися, що й 10 куо - то мало. на 2 куо сім'я в Києві не проживе нормально. або як всі - але тоді навіщо ця зп в 10 куо...[/quote]Між 2к і "мінімум 5" які ви озвучили вище - є чимало простору для маневру. 2к малувато, на 3к можна жити, і на 4к теж дуже непогано. І це про загальні витрати, а доходи мали б бути у обох з подружжя
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 15:56

  flyman написав:
  maniachello написав:Зображення

кінконговець пише, що то є "копійки" і від них нема чого очікувати, бо як платять, так і працюють

Я хз, что там кингконговец пишет.
Я по себе знаю - за 50 тыс (не долярей) приходится реально вкалывать. Ибо стоимость проектирования копеечная.
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 16:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

maniachello написав:за 50 тыс (не долярей) приходится реально вкалывать. Ибо стоимость проектирования копеечная.

вкалувати доводиться? який жах!)
можу лише повторити власну тезу девʼятирічної давності: якщо не можеш працювати краще - доводиться працювати більше
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 16:18

  kingkongovets написав:
maniachello написав:за 50 тыс (не долярей) приходится реально вкалывать. Ибо стоимость проектирования копеечная.

вкалувати доводиться? який жах!)
можу лише повторити власну тезу девʼятирічної давності: якщо не можеш працювати краще - доводиться працювати більше

...и дольше... и чтоб без перерывов на сон и еду...

аполитично рассуждаете (с)
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:12

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в якості ілюстрації вчорашньої дискуссіі - свіжайший кейс купівлі 1к під оренду в КТ:

«Хороші квартири в Києві розлітаються швидше, ніж ви думаєте.

Розповідаємо про наших клієнтів, які вже успішно купували з нами житло та повернулися за інвестиційною квартирою.

Пошук тривав приблизно 1,5-2 місяці
Розраховували на бюджет до 75 000$
Цікавили однокімнатні квартири з роздільним плануванням
Переглянули близько 10 варіантів

Під час оглядів клієнти зрозуміли, що хочуть кращі умови — бюджет підняли до 80 000$

️ Далі — реалії Києва:
Знайшли 4–5 класних квартир, але вже наступного дня вони були під завдатком.
1,5 року тому такого попиту не було — тому бюджет збільшили ще раз.

У результаті підібрали цей варіант

вул. Регенераторна, 4к1
ЖК «Комфорт Таун»
Дніпровський район
1 кімната | 46 м² | 5-й поверх
90 000$

Купували без торгу — була конкуренція, цілий день тривали переговори, щоб утримати вигідний варіант.

Квартиру здали за 21 000 грн/міс — всього за 1 день у рекламі.»

https://t.me/rea_revolution/171930
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:19

  kingkongovets написав:
вул. Регенераторна, 4к1
ЖК «Комфорт Таун»
Дніпровський район
1 кімната | 46 м² | 5-й поверх
90 000$

1к в бывшей промзоне на левом берегу
90 тысяч :shock:

мир окончательно сошёл с ума
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

maniachello написав:
  kingkongovets написав:
вул. Регенераторна, 4к1
ЖК «Комфорт Таун»
Дніпровський район
1 кімната | 46 м² | 5-й поверх
90 000$

1к в бывшей промзоне на левом берегу
90 тысяч :shock:

мир окончательно сошёл с ума
для мене це було дивно ще років 4-5 тому, зараз вже давно не дивує

так це хоча б Київ, а ви цінами в усіляких Гатних та СБ поцікавтесь - взагалі прозрієте

се ля ві, бл
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:в якості ілюстрації вчорашньої дискуссіі - свіжайший кейс купівлі 1к під оренду в КТ:

Доречі бачив цей пост, сам прифігів скільки готові відвалить в КТ за оренду. Він вже давно як ЖК не свіжий, локейшн, скажімо толерантно, на любителя - але все одно тримається
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Єврокомісія представила план кредиту для України на 165 млрд євро, що включає використання заморожених російських активів, — Politico.

Бельгія раніше вже висловила занепокоєння.

У межах пакету 25 млрд євро мають піти з приватних рахунків по ЄС, ще 140 млрд — із Бельгійського Euroclear. Гроші планують спрямувати на оборонку України, бюджетні потреби та повернення попередніх позик. Повертати їх Київ має лише у випадку, якщо росія припинить війну та виплатить репарації, тобто коли рак на горі свисне.

Документ стане базою для переговорів перед самітом ЄС в середині грудня. Комісія також заявила, що готова забезпечити Україні екстрене фінансування у перші місяці 2026 року.


там нам скоро отвалят 165 ярдов евро кредита нахаляву. это как 4 довоенных госбюджета
квартиры будут дороже, чем в Варшаве
все будут с первой зарплаты покупать Х6М, а за сдачу хруща на Нивках можно будет жить в Бургасе или Стамбуле
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:так це хоча б Київ, а ви цінами в усіляких Гатних та СБ поцікавтесь - взагалі прозрієте

СофБорщага за межею добра і зла. Щільність така, що Позняки відпочивають, а однушки теж можуть бути за 500 баксів
