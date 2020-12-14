RSS
  #<1 ... 12617126181261912620>
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 11:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Рассчитывать на певрспективы Ужгорода или там Мукачево против перспектив Киева - это примерно то же самое что рассчитывать на перспективы какого-нибудь Болеславца или Легницы против перспектив Варшавы.


провинциальные понаехи типа вас с бетоном и примкнувшие к вам киевляне поглупее начисто убили переспективы Киева 12 лет назад.
Даже если бы не война, западные регионы и Ужгород в часности, получили преимущества перед центром и востоком, т.к. ближе к фактической метрополии
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 11:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в основании пирамиды маслова лежат безопасность и сон
Киев кстати приходил в запустение в 13-14 вв и по настоящему оклемался где-то в о второй половине 20
Терять значение он еще начал до монгольского нашествия - торговый путь из варяг греки вышел из моды еще за столетие до.
А между тем центры общественно-политической жизни тогда кроме Новгорода сместились в никому доселе не известные богом забытые Львов, Новогрудок и москву
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 09 гру, 2025 12:02, всього редагувалось 4 разів.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:02

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Рассчитывать на певрспективы Ужгорода или там Мукачево против перспектив Киева - это примерно то же самое что рассчитывать на перспективы какого-нибудь Болеславца или Легницы против перспектив Варшавы.


провинциальные понаехи типа вас с бетоном и примкнувшие к вам киевляне поглупее начисто убили переспективы Киева 12 лет назад.
Даже если бы не война, западные регионы и Ужгород в часности, получили преимущества перед центром и востоком, т.к. ближе к фактической метрополии

Ужгород >> Винница >> иная цивилизация. Читал что оба города собираются размещать евробонды в Лондоне и требуют от рейтинговых агентств рейтинговать их 5 нотчей выше Украины. Ужгород вообще требует инвестиционный рейтинг. Австрия - 2-3 нотча максимум. А чего, говорят, это наша метрополия.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:06

  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Рассчитывать на певрспективы Ужгорода или там Мукачево против перспектив Киева - это примерно то же самое что рассчитывать на перспективы какого-нибудь Болеславца или Легницы против перспектив Варшавы.


провинциальные понаехи типа вас с бетоном и примкнувшие к вам киевляне поглупее начисто убили переспективы Киева 12 лет назад.
Даже если бы не война, западные регионы и Ужгород в часности, получили преимущества перед центром и востоком, т.к. ближе к фактической метрополии

Ужгород >> Винница >> иная цивилизация. Читал что оба города собираются размещать евробонды в Лондоне и требуют от рейтинговых агентств рейтинговать их 5 нотчей выше Украины. Ужгород вообще требует инвестиционный рейтинг. Австрия - 2-3 нотча максимум. А чего, говорят, это наша метрополия.


хороший провинциальный юмор, в Одессе вы были бы намба ван
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:08

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Рассчитывать на певрспективы Ужгорода или там Мукачево против перспектив Киева - это примерно то же самое что рассчитывать на перспективы какого-нибудь Болеславца или Легницы против перспектив Варшавы.


провинциальные понаехи типа вас с бетоном и примкнувшие к вам киевляне поглупее начисто убили переспективы Киева 12 лет назад.
Даже если бы не война, западные регионы и Ужгород в часности, получили преимущества перед центром и востоком, т.к. ближе к фактической метрополии

Кто такие понаехи? Сколько поколений считать? Где-то я жто уже слышал. Ах да, есть имбецилы, которые считают, например, Крым своим и Донбасс.
Кого считать коренным киевлянином? Моего дедушку?
Ну и что дальше — будем меряться, у кого прадед раньше вышел на Крещатик?
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Кто такие понаехи? Сколько поколений считать? Где-то я жто уже слышал. Ах да, есть имбецилы, которые считают, например, Крым своим и Донбасс.
Кого считать коренным киевлянином? Моего дедушку?
Ну и что дальше — будем меряться, у кого прадед раньше вышел на Крещатик?


"По делам их узнаете"
Не сельский дедушка вас выдает, а ход мыслей.
Из желания спорить\доказать правильность своего выбора вы изо всех сил пвтаетесь игнорировать факты - то что Киев спускается как в мировых рейтингах, так даже и внутриукраинских. И этот самообман, что это временно и случайно, указывает на инфантилизм и неготовность работать с проблемой. В лучшем случае, как экономически активный человек, вы строите дома, но строите их на песке
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:58

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Кто такие понаехи? Сколько поколений считать? Где-то я жто уже слышал. Ах да, есть имбецилы, которые считают, например, Крым своим и Донбасс.
Кого считать коренным киевлянином? Моего дедушку?
Ну и что дальше — будем меряться, у кого прадед раньше вышел на Крещатик?


"По делам их узнаете"
Не сельский дедушка вас выдает, а ход мыслей.
Из желания спорить\доказать правильность своего выбора вы изо всех сил пвтаетесь игнорировать факты - то что Киев спускается как в мировых рейтингах, так даже и внутриукраинских. И этот самообман, что это временно и случайно, указывает на инфантилизм и неготовность работать с проблемой. В лучшем случае, как экономически активный человек, вы строите дома, но строите их на песке

Не Киев спускается, а вся Украина летит в бездну. И заниматься самообманом, что типа это в Киеве воздушная тревога каждую ночь, а у нас в Ужгороде - сверчки поют - стратегия страуса. Завтра кацапы решат что пришла очередь Ужгорода: 50 шахедов, 10 калибров и город преобразится.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:12

  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:Кто такие понаехи? Сколько поколений считать? Где-то я жто уже слышал. Ах да, есть имбецилы, которые считают, например, Крым своим и Донбасс.
Кого считать коренным киевлянином? Моего дедушку?
Ну и что дальше — будем меряться, у кого прадед раньше вышел на Крещатик?


"По делам их узнаете"
Не сельский дедушка вас выдает, а ход мыслей.
Из желания спорить\доказать правильность своего выбора вы изо всех сил пвтаетесь игнорировать факты - то что Киев спускается как в мировых рейтингах, так даже и внутриукраинских. И этот самообман, что это временно и случайно, указывает на инфантилизм и неготовность работать с проблемой. В лучшем случае, как экономически активный человек, вы строите дома, но строите их на песке

Не Киев спускается, а вся Украина летит в бездну. И заниматься самообманом, что типа это в Киеве воздушная тревога каждую ночь, а у нас в Ужгороде - сверчки поют - стратегия страуса. Завтра кацапы решат что пришла очередь Ужгорода: 50 шахедов, 10 калибров и город преобразится.

Песок — один из лучших оснований под фундаменты: равномерно воспринимает нагрузки, а слабые грунты как раз заменяют песочными подушками, потому что песок работает предсказуемо. Так что метафора получилась наоборот

о ходе мыслей
Вы его не знаете. Я здесь пишу не философию XIV века,а логику текущей экономики, реальных процессов и прогнозов рынка. У меня нет задачи доказывать, что Киев — вершина цивилизации. Я знаю десятки городов, которые объективно комфортнее, богаче и стабильнее. Но я тут не туризм обсуждаю пытаюсь зарабатывать на недвиге
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:17

Саме .оловне , де заробити .роші? а куди розтратити то вони самі вирішать, не переймайтесь
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Не Киев спускается, а вся Украина летит в бездну. И заниматься самообманом, что типа это в Киеве воздушная тревога каждую ночь, а у нас в Ужгороде - сверчки поют - стратегия страуса. Завтра кацапы решат что пришла очередь Ужгорода: 50 шахедов, 10 калибров и город преобразится.


по Киеву шире номенклатура средств поражения
скоро дроны на проволоке смогут доставать
У Ужгорода есть шанс что закончится раньше чем катастрофа в центре
И в послевоенный период принципиально не поменяется, если только не самый страшный сценарий
Но конечно проблема общая, поэтому в Ужгороде я строго в аренде
