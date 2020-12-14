|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 09 гру, 2025 11:06
Да уж, война так сильно искривила восприятие действительности у народа и пошатнула ценности. Рассчитывать на певрспективы Ужгорода или там Мукачево против перспектив Киева - это примерно то же самое что рассчитывать на перспективы какого-нибудь Болеславца или Легницы против перспектив Варшавы.
Додано: Вів 09 гру, 2025 11:09
airmax78 написав:
Рассчитывать на певрспективы Ужгорода или там Мукачево против перспектив Киева - это примерно то же самое что рассчитывать на перспективы какого-нибудь Болеславца или Легницы против перспектив Варшавы.
провинциальные понаехи типа вас с бетоном и примкнувшие к вам киевляне поглупее начисто убили переспективы Киева 12 лет назад.
Даже если бы не война, западные регионы и Ужгород в часности, получили преимущества перед центром и востоком, т.к. ближе к фактической метрополии
Додано: Вів 09 гру, 2025 11:50
в основании пирамиды маслова лежат безопасность и сон
Киев кстати приходил в запустение в 13-14 вв и по настоящему оклемался где-то в о второй половине 20
Терять значение он еще начал до монгольского нашествия - торговый путь из варяг греки вышел из моды еще за столетие до.
А между тем центры общественно-политической жизни тогда кроме Новгорода сместились в никому доселе не известные богом забытые Львов, Новогрудок и москву
Додано: Вів 09 гру, 2025 13:02
fox767676 написав: airmax78 написав:
Рассчитывать на певрспективы Ужгорода или там Мукачево против перспектив Киева - это примерно то же самое что рассчитывать на перспективы какого-нибудь Болеславца или Легницы против перспектив Варшавы.
провинциальные понаехи типа вас с бетоном и примкнувшие к вам киевляне поглупее начисто убили переспективы Киева 12 лет назад.
Даже если бы не война, западные регионы и Ужгород в часности, получили преимущества перед центром и востоком, т.к. ближе к фактической метрополии
Ужгород >> Винница >> иная цивилизация. Читал что оба города собираются размещать евробонды в Лондоне и требуют от рейтинговых агентств рейтинговать их 5 нотчей выше Украины. Ужгород вообще требует инвестиционный рейтинг. Австрия - 2-3 нотча максимум. А чего, говорят, это наша метрополия.
Додано: Вів 09 гру, 2025 13:06
airmax78 написав: fox767676 написав: airmax78 написав:
Рассчитывать на певрспективы Ужгорода или там Мукачево против перспектив Киева - это примерно то же самое что рассчитывать на перспективы какого-нибудь Болеславца или Легницы против перспектив Варшавы.
провинциальные понаехи типа вас с бетоном и примкнувшие к вам киевляне поглупее начисто убили переспективы Киева 12 лет назад.
Даже если бы не война, западные регионы и Ужгород в часности, получили преимущества перед центром и востоком, т.к. ближе к фактической метрополии
Ужгород >> Винница >> иная цивилизация. Читал что оба города собираются размещать евробонды в Лондоне и требуют от рейтинговых агентств рейтинговать их 5 нотчей выше Украины. Ужгород вообще требует инвестиционный рейтинг. Австрия - 2-3 нотча максимум. А чего, говорят, это наша метрополия.
хороший провинциальный юмор, в Одессе вы были бы намба ван
Додано: Вів 09 гру, 2025 13:08
fox767676 написав: airmax78 написав:
Рассчитывать на певрспективы Ужгорода или там Мукачево против перспектив Киева - это примерно то же самое что рассчитывать на перспективы какого-нибудь Болеславца или Легницы против перспектив Варшавы.
провинциальные понаехи типа вас с бетоном и примкнувшие к вам киевляне поглупее начисто убили переспективы Киева 12 лет назад.
Даже если бы не война, западные регионы и Ужгород в часности, получили преимущества перед центром и востоком, т.к. ближе к фактической метрополии
Кто такие понаехи? Сколько поколений считать? Где-то я жто уже слышал. Ах да, есть имбецилы, которые считают, например, Крым своим и Донбасс.
Кого считать коренным киевлянином? Моего дедушку?
Ну и что дальше — будем меряться, у кого прадед раньше вышел на Крещатик?
Додано: Вів 09 гру, 2025 13:16
Бетон написав:
Кто такие понаехи? Сколько поколений считать? Где-то я жто уже слышал. Ах да, есть имбецилы, которые считают, например, Крым своим и Донбасс.
Кого считать коренным киевлянином? Моего дедушку?
Ну и что дальше — будем меряться, у кого прадед раньше вышел на Крещатик?
"По делам их узнаете"
Не сельский дедушка вас выдает, а ход мыслей.
Из желания спорить\доказать правильность своего выбора вы изо всех сил пвтаетесь игнорировать факты - то что Киев спускается как в мировых рейтингах, так даже и внутриукраинских. И этот самообман, что это временно и случайно, указывает на инфантилизм и неготовность работать с проблемой. В лучшем случае, как экономически активный человек, вы строите дома, но строите их на песке
Додано: Вів 09 гру, 2025 13:58
fox767676 написав: Бетон написав:
Кто такие понаехи? Сколько поколений считать? Где-то я жто уже слышал. Ах да, есть имбецилы, которые считают, например, Крым своим и Донбасс.
Кого считать коренным киевлянином? Моего дедушку?
Ну и что дальше — будем меряться, у кого прадед раньше вышел на Крещатик?
"По делам их узнаете"
Не сельский дедушка вас выдает, а ход мыслей.
Из желания спорить\доказать правильность своего выбора вы изо всех сил пвтаетесь игнорировать факты - то что Киев спускается как в мировых рейтингах, так даже и внутриукраинских. И этот самообман, что это временно и случайно, указывает на инфантилизм и неготовность работать с проблемой. В лучшем случае, как экономически активный человек, вы строите дома, но строите их на песке
Не Киев спускается, а вся Украина летит в бездну. И заниматься самообманом, что типа это в Киеве воздушная тревога каждую ночь, а у нас в Ужгороде - сверчки поют - стратегия страуса. Завтра кацапы решат что пришла очередь Ужгорода: 50 шахедов, 10 калибров и город преобразится.
Додано: Вів 09 гру, 2025 14:12
airmax78 написав: fox767676 написав: Бетон написав:
Кто такие понаехи? Сколько поколений считать? Где-то я жто уже слышал. Ах да, есть имбецилы, которые считают, например, Крым своим и Донбасс.
Кого считать коренным киевлянином? Моего дедушку?
Ну и что дальше — будем меряться, у кого прадед раньше вышел на Крещатик?
"По делам их узнаете"
Не сельский дедушка вас выдает, а ход мыслей.
Из желания спорить\доказать правильность своего выбора вы изо всех сил пвтаетесь игнорировать факты - то что Киев спускается как в мировых рейтингах, так даже и внутриукраинских. И этот самообман, что это временно и случайно, указывает на инфантилизм и неготовность работать с проблемой. В лучшем случае, как экономически активный человек, вы строите дома, но строите их на песке
Не Киев спускается, а вся Украина летит в бездну. И заниматься самообманом, что типа это в Киеве воздушная тревога каждую ночь, а у нас в Ужгороде - сверчки поют - стратегия страуса. Завтра кацапы решат что пришла очередь Ужгорода: 50 шахедов, 10 калибров и город преобразится.
Песок — один из лучших оснований под фундаменты: равномерно воспринимает нагрузки, а слабые грунты как раз заменяют песочными подушками, потому что песок работает предсказуемо. Так что метафора получилась наоборот
о ходе мыслей
Вы его не зн
Додано: Вів 09 гру, 2025 14:17
Саме .оловне , де заробити .роші? а куди розтратити то вони самі вирішать, не переймайтесь
