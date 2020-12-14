|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 гру, 2025 15:32
провинциальные понаехи типа вас с бетоном и примкнувшие к вам киевляне поглупее начисто убили переспективы Киева 12 лет назад.
Даже если бы не война, западные регионы и Ужгород в часности, получили преимущества перед центром и востоком, т.к. ближе к фактической метрополии
Ужгород >> Винница >> иная цивилизация. Читал что оба города собираются размещать евробонды в Лондоне и требуют от рейтинговых агентств рейтинговать их 5 нотчей выше Украины. Ужгород вообще требует инвестиционный рейтинг. Австрия - 2-3 нотча максимум. А чего, говорят, это наша метрополия.
Как там Рібальский поживает ? Запустили каналі между домами ?
1
Додано: Вів 09 гру, 2025 15:41
о ходе мыслей
Вы его не знаете. Я здесь пишу не философию XIV века,а логику текущей экономики, реальных процессов и прогнозов рынка. У меня нет задачи доказывать, что Киев — вершина цивилизации. Я знаю десятки городов, которые объективно комфортнее, богаче и стабильнее. Но я тут не туризм обсуждаю пытаюсь зарабатывать на недвиге
Кстати для Киева 14 век ето біла катастрофа.
Городок 10 тис. сидел баскак - Моя твоя не понимай, давай танга судай
Зато набирали обороті литовці. Захватили кстати Киев во второй половине 14 века.
Так что разное бівало
Додано: Вів 09 гру, 2025 15:55
В інтернеті пишуть про новий закон, що обкладе всю без винятку оренду квартир податком 23%.
Українські орендарі (особливо біженці) напевно радуються, що оренда здорожчає (думаю на 10-15%) та всі витрати по поточному ремонту тепер на них.
В усьому світі Витрати сплачуює кінцевий споживач.
Україна не стане винятком.
Мої поздоровлення всім хто вспів продати.
Додано: Вів 09 гру, 2025 16:49
Правило попиту-пропозиції не вчили? Нащо писати тут цю тупню?
Додано: Вів 09 гру, 2025 17:58
Как проконтролировать факт сдачи в аренду он(Гє) собираются?
Контрольные сдачи гЄтьманцевские риэлторы будут осуществлять?
Додано: Вів 09 гру, 2025 18:04
На заборі багато чого пишуть ... посилання на новий законопроект ...
PS. У тебе класичний варіант, коли ти своє рішення "продати все" виправдовуєшь будь-чим.
Здається, ти вже не впевнений в своєму рішенні ...
PPS. на моій пам"яті, таких потуг було безліч. Закінчувалось все ... пшиком
