навʼязливий піар власних ресурсівShaman написав:а джинса в чому? що з рейтингом не так?
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:17
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
навʼязливий піар власних ресурсів
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 16 гру, 2025 09:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:21
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ну звичайно ж виключно для того, щоб надати вам обʼєктивну та неупереджену інформацію)
це ж Дрегон)
тому не забивайте собі голову всілякими теоріями заговору, смачного)
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:42
Після поразки - ситуація буде ще не гірша.
Можливо, хтось бачить у актьоришки та його "слуг", всяких міндичів, татарових і баканових, якісь перемоги.
Я бачу лише дерибан, казнокрадство, неефективність держуправління, здачу територій і атомних станцій.
Зе- неначе дав команду готувати вибори під час війни. Це означає, що він знає, що його і його подільників за таке "управління" державою 6,5 років - чекає тюрьма.
