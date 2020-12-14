RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12635126361263712638
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 17:03

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:

якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?

1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12083
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 17:13

  kingkongovets написав:в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:

якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?

1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?

Біг теряя сандали, но там есть НО, і я прибіг , не жалкую.
уход за ділянкою , бурьяни ростуть без полива и ухода, або сам або гроші
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4129
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 17:19

не депресувати

  Бетон написав:Купувати чи не купувати? Що скажете?
В бюджеті 65..80 куе це варшавський, грейт, перфект таун на теремках, окланд на севастопольській

Купуй, навіть якщо буде результаті профіту 0, то хоч буде чим зайнятися, а не депресувати
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41853
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 17:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:

якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?

1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?

Біг теряя сандали, но там есть НО, і я прибіг , не жалкую.
уход за ділянкою , бурьяни ростуть без полива и ухода, або сам або гроші
Бетон щодо тебе правий на 100%
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12083
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12635126361263712638
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17374330
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6825294
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 84835
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6866)
21.12.2025 16:54
Ринок ОВДП (10369)
21.12.2025 16:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.