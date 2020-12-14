|
|
|
Додано: Пон 22 гру, 2025 23:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А что с подачей воды от водоканала в периоды отключений по 7 часов ЭЭ выше какого то этажа, куда она сама доходит(от насосов самого водоканала, там и 3Атм могут быть на входе в дом, и одна с дробями), и собственно самими лифтами? Где диз.генераторы выполняют свои функции как часы и на какую сумму бреют и побриои инвесторов?
Додано: Пон 22 гру, 2025 23:41
Сколько метров он положил и куда? Обычный кафель? Это в Маяке или Дайтоне(на победе нахрен не надо суперкачество для арендаторов)? Месяц пахал от 8ми до 8ми только на вашем обьекте?
Додано: Вів 23 гру, 2025 04:44
По США.
Знакомства и рекомендации - очень важно.
Если хорошая позиция.
Просто без них на эту позицию будет несколько тысяч резюме и шанс что из этой тысячи выберут прочитать хотя-бя именно твое - очень небольшой.
Именно поэтому, если не работа такая, что на ней никто не хочет работать и берут всех подряд, то надо резюме рассылать десятками в день. И в течении нескольких месяцев и до года можно найти работу.
Есть еще вариант идти на низкую позицию и дальше пытаться двигаться вверх.
Если говорить о коррупции с трудоустройством в трейд юнионах - может и есть, но стандартно это выглядит так - проходишь подготтовку к экзамену, апплаишься на экзамен, ждешь своей очереди, сдаешь экзамен, попадаешь в вейтинг лист, потом (это может быть несколько месяцев или несколько лет) тебя приглашают на работу.
Есть еще такой сценарий, например, человек (типа меня) имеет эвалюированный диплом инженера строителя. С точки зрения бенефитов метрополитен (плюс автобусы) НЙка МТА - крутой работодатель. Но на позицию Сивил инжинир можно апплаиться до новых веников. Но на сайте МТА есть две опции - аплаиться как левый чувак или как работник МТА. И там уже нет разницы кто именно.
Примитивный путь - сначала устроиться в МТА как уборщик или хэлпер (типа разнорабочий, но в целом это как помощник при квалифицированном работнике), получить свой МТА айди и уже после этого апплаиться на позицию ту что надо.
Да, придется поработать на не очень приятной позиции, но как вариант.
И где тут коррупция, которую так нежно любит и защищает ККЦ?
Вариант взятия "по знакомству" - в одну огромную компанию нужен был человек.
Прищла от нужного человека барышня, которая никакого опыта не имела в данной сфере. Ее отфутболили. Пришла другая, ей было несколько уровней интервью, после чего ее допустили на интервью с СЕО. И после прохожднния оного она была взята на трайал период. То есть, протеже важно, но одного его мало, надо быть квалифицированным работником.
Додано: Вів 23 гру, 2025 05:32
Знают о никчемности местных управленцев-коррупцирнеров.
Кстати, ты с В.Пискуном был знаком?
Сейчас его бреют в Франции. И хорошо бреют.
Это сигнал для остальной украинской псевдоэлиты. Замереть, не светить. Запастись гуталином и сапожными щетками.
Как только введут фин мониторинг на соответствие расходов и доходов физ. лиц, рынок новостроек наглухо встанет.
Ибо безработные не смогут покупать квартиры.
Додано: Вів 23 гру, 2025 05:38
ККЦ, ты весьма ограничен в плане Ынтеллекта. Ты хоть среднюю школу закочил-то? Кем работал, в СССРовские времена? Дворником, уборщиком? На шофера не тянешь, те должны знать ПДД и самостоятельно заполнять командировочные документы
Додано: Вів 23 гру, 2025 05:48
Официально перепись населения была в 2001 году и по ней в Украине было 48 млн.
Это с Донбассом и Крымом.
Ежегодная "естественная" убыль, то есть превышение смертности над рождаемостью, на середину 2010-х была около 250 тысяч в год.
То есть, если взять интерполяцию что на начало 00-х она была меньше, а к настоящему моменту больше, то по этому фактору население сократилось на грубо 6 млн человек.
Население Крыма в 2013 году примерно 2 млн. Население Донбасса примерно 6,5 млн на 2013 год. Грубо, по мнению Бига (если кто помнит его) на Донбассе примерно 80% на момент Майдана были за рашу и соответственно остались там или уехали в рашу. Ок, 5,5 млн. Крым - ситуация еще хуже, там еше до Майдана было большинство с двухголовой курицей параллельно с паспортом Украины.
Можно спорить о пределах, давайте грубо возьмем 7млн минуса после 2014 года. Тут надо сделать оговорку, что до начала большой войны не весь Донбасс был захвачен и часть населения поменяла свою "ориентацию" на проукраинскую с тридвараской. Поэтому оптимистично для Украины "потеряно" пусть будет 4 млн. Остальные переместились на неоккупированную часть.
Дальше абсолютно труднооцениваемый фактор - эмиграция.
Официально из Украины на ПМЖ (когда-то попадалась цифИрь) уезжало примерно 2600 человек в год. Что явный гон. Для того, чтобы попасть в эту стату, человек должен был пройти 3-х месячную тягомотину бюрократии и получить в паспорт штамп "выезд на ПМЖ". Реально практически никто это не делал. Просто выезжали. И государство Украина их "видит" "туристами", которые временно выехали.
Самое интересное, что если эти люди уже стали гражданами других стран или даже умерли, то украинский госстат об этом не в курсе.
Я ради интереса в середине 2010-х вводил в поиске людей, которые давным давно уехали и уже имели паспорта США. Они оказывает все еше граждане Украины и даже зарегистрированы по своим киевским адресам.
Так что украиская статистика - это гон.
Чисто наугад, могу прикинуть, что после Майдана и до начала большой войны из Украины как на заработки так и в эмиграцию (в обоих случаях они перестали фактически быть резидентами Украины)могло уехать 4-6 млн. Пусть будет среднее - 5млн. Кто-то может называть любые другие цифры, они все непроверяемые. Равно как и моя.
По временно-постоянному выезду после начала войны трудно говорить, называется и 6 и 10 млн. Давайте возьмем 6 млн.
Про потери от военных действий морально тяжело говорить, поэтому в этом контексте не будем их упоминать.
48-6-4-5-6= 27 млн - оптимистичное число населения Украины на данный момент.
Пессимистичное - 22 млн.
Все очень прикидочно, спорить нет смысла, потому как недоказуема никакая точка зрения.
Додано: Вів 23 гру, 2025 05:55
Додано: Вів 23 гру, 2025 06:30
Це завдання генератора
|