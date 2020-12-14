Додано: Вів 23 гру, 2025 05:48

Апарат, секретаріат, управління... І це все може займати і 500 тис. чиновників! Країна вже зменшилась по населенню з 52 млн до 35 млн., стільки так високооплачуваних дармоїдів вже не треба.

Официально перепись населения была в 2001 году и по ней в Украине было 48 млн.Это с Донбассом и Крымом.Ежегодная "естественная" убыль, то есть превышение смертности над рождаемостью, на середину 2010-х была около 250 тысяч в год.То есть, если взять интерполяцию что на начало 00-х она была меньше, а к настоящему моменту больше, то по этому фактору население сократилось на грубоНаселение Крыма в 2013 году примерно 2 млн. Население Донбасса примерно 6,5 млн на 2013 год. Грубо, по мнению Бига (если кто помнит его) на Донбассе примерно 80% на момент Майдана были за рашу и соответственно остались там или уехали в рашу. Ок, 5,5 млн. Крым - ситуация еще хуже, там еше до Майдана было большинство с двухголовой курицей параллельно с паспортом Украины.Можно спорить о пределах, давайте грубо возьмем 7млн минуса после 2014 года. Тут надо сделать оговорку, что до начала большой войны не весь Донбасс был захвачен и часть населения поменяла свою "ориентацию" на проукраинскую с тридвараской. Поэтому оптимистично для Украины "потеряно" пусть будет. Остальные переместились на неоккупированную часть.Дальше абсолютно труднооцениваемый фактор - эмиграция.Официально из Украины на ПМЖ (когда-то попадалась цифИрь) уезжало примерно 2600 человек в год. Что явный гон. Для того, чтобы попасть в эту стату, человек должен был пройти 3-х месячную тягомотину бюрократии и получить в паспорт штамп "выезд на ПМЖ". Реально практически никто это не делал. Просто выезжали. И государство Украина их "видит" "туристами", которые временно выехали.Самое интересное, что если эти люди уже стали гражданами других стран или даже умерли, то украинский госстат об этом не в курсе.Я ради интереса в середине 2010-х вводил в поиске людей, которые давным давно уехали и уже имели паспорта США. Они оказывает все еше граждане Украины и даже зарегистрированы по своим киевским адресам.Так что украиская статистика - это гон.Чисто наугад, могу прикинуть, что после Майдана и до начала большой войны из Украины как на заработки так и в эмиграцию (в обоих случаях они перестали фактически быть резидентами Украины)могло уехать 4-6 млн. Пусть будет среднее -Кто-то может называть любые другие цифры, они все непроверяемые. Равно как и моя.По временно-постоянному выезду после начала войны трудно говорить, называется и 6 и 10 млн. Давайте возьмемПро потери от военных действий морально тяжело говорить, поэтому в этом контексте не будем их упоминать.48-6-4-5-6= 27 млн - оптимистичное число населения Украины на данный момент.Пессимистичное - 22 млн.Все очень прикидочно, спорить нет смысла, потому как недоказуема никакая точка зрения.