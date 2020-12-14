Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets в Днепре в одном очень большом жк вообще цирк на дроті , тп яке будувалось застройщиком для жк , методом напёрстков тп оказалась в третьих руках, афилированных с застройщиком, и теперь платят собственники квартир за пользование тп
Vadim_ написав:Три года не с момента подписания договора а с момента когда кто то докажет в суде что по прошествии десяти лет он на той неделе узнал что нарушили его права, с того момента как узнал начинается отсчёт
Раз десять уже перечитал, смысла не уловил. Не знаю, я доверялся своему нотариусу(очень грамотный дядька), он твердил про 3 года с момента подписания договора.
Возможно по аналогии... В Украине надо в течении полугода предъявить свои права на наследство. Но...если это не было сделано в срок, то можно через суд восстановить это право позднее. Например - чел не знал о печальном событии, был не в стране, был болен, был в недееспособном состоянии, был дезинформирован. Это из практики украинского юриста. Иными словами, если нельзя, но очень надо, то можно "порешать вопрос".
є таке тема "трансмісія", тобто достатньо доказати пряму лінію успадкування, тоді без судів і подачі заяв за півроку, тобто передача автоматично спадщини
Апарат, секретаріат, управління... І це все може займати і 500 тис. чиновників! Країна вже зменшилась по населенню з 52 млн до 35 млн., стільки так високооплачуваних дармоїдів вже не треба.
Официально перепись населения была в 2001 году и по ней в Украине было 48 млн. Это с Донбассом и Крымом. Ежегодная "естественная" убыль, то есть превышение смертности над рождаемостью, на середину 2010-х была около 250 тысяч в год. То есть, если взять интерполяцию что на начало 00-х она была меньше, а к настоящему моменту больше, то по этому фактору население сократилось на грубо 6 млн человек. Население Крыма в 2013 году примерно 2 млн. Население Донбасса примерно 6,5 млн на 2013 год. Грубо, по мнению Бига (если кто помнит его) на Донбассе примерно 80% на момент Майдана были за рашу и соответственно остались там или уехали в рашу. Ок, 5,5 млн. Крым - ситуация еще хуже, там еше до Майдана было большинство с двухголовой курицей параллельно с паспортом Украины. Можно спорить о пределах, давайте грубо возьмем 7млн минуса после 2014 года. Тут надо сделать оговорку, что до начала большой войны не весь Донбасс был захвачен и часть населения поменяла свою "ориентацию" на проукраинскую с тридвараской. Поэтому оптимистично для Украины "потеряно" пусть будет 4 млн. Остальные переместились на неоккупированную часть. Дальше абсолютно труднооцениваемый фактор - эмиграция. Официально из Украины на ПМЖ (когда-то попадалась цифИрь) уезжало примерно 2600 человек в год. Что явный гон. Для того, чтобы попасть в эту стату, человек должен был пройти 3-х месячную тягомотину бюрократии и получить в паспорт штамп "выезд на ПМЖ". Реально практически никто это не делал. Просто выезжали. И государство Украина их "видит" "туристами", которые временно выехали. Самое интересное, что если эти люди уже стали гражданами других стран или даже умерли, то украинский госстат об этом не в курсе. Я ради интереса в середине 2010-х вводил в поиске людей, которые давным давно уехали и уже имели паспорта США. Они оказывает все еше граждане Украины и даже зарегистрированы по своим киевским адресам. Так что украиская статистика - это гон. Чисто наугад, могу прикинуть, что после Майдана и до начала большой войны из Украины как на заработки так и в эмиграцию (в обоих случаях они перестали фактически быть резидентами Украины)могло уехать 4-6 млн. Пусть будет среднее - 5млн. Кто-то может называть любые другие цифры, они все непроверяемые. Равно как и моя. По временно-постоянному выезду после начала войны трудно говорить, называется и 6 и 10 млн. Давайте возьмем 6 млн. Про потери от военных действий морально тяжело говорить, поэтому в этом контексте не будем их упоминать. 48-6-4-5-6= 27 млн - оптимистичное число населения Украины на данный момент. Пессимистичное - 22 млн. Все очень прикидочно, спорить нет смысла, потому как недоказуема никакая точка зрения.
Так і писали найбільш адекватні аналітики що населення менше 30 млн. Що з цим далі робити незрозуміло. Поки на верхах все обсіли міндичі і ко ситуація не покращиться.
Faceless написав:П.С. 3 лями це саме сума кредиту? З урахуванням, що хочуть 70% вашого внеску, ви що, за 10млн хочете щось взяти?
Ні, я просив з 20% першого внеску. Погодили кредит менше мільйону, щоб були платежі ~ 7 тис в місяць, з яких 2 тис. компенсує держава. Тобто 1/2 від голої зарплати, або 10% від загального доходу. Звісно, враховуючи всі переплати, я не бачу змісту брати кредит, якщо початковий внесок не 20%.
Если вам будет нужно, я дам контакт нач отделения Ощада. Поможет
НЕ Вы-ли буквально на предыдущей странице до этого писали, что "Украина бла-бла-бла, украинское общество бла-бла-бла"? А теперь предлагаете человеку "порешать через заднюю дверь".