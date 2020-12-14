RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:30

  Бетон написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова

Бетон, ти ж казав, що "війна закінчиться у 1 кварталі 26 року, закупайтесь", а "я виїду з друзями/знайомими за кордон", тому "мені зараз все продати треба". :D

От закінчиться тоді й поїду.
Я гроші вивезу тільки свіфтом, як і колишня дружина, як і більшість знайомих.
А поки я буду стригти вас на бабло)

І ця людина потім буде намотувати п"яні соплі на кулак ... як його не випускають

Да ти сам виїзжати не хочешь ... але скільки пафосу, скільки розмов
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 24 гру, 2025 21:41, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12943
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:35

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Хз навіщо мені ця інформація, але якщо Стасюк не зміг її втримати в собі і вона з тріском і запахом з нього вискочила, значить це потрібно :lol:

сомалійський псевдопатріот, якщо ти купив собі батарейку - це не значить що в Україні в добре з електроенергією.
Україна - не ерітрея, "сматрі нє пєрєпутай" ))

Тормоз, а в якому місці я казав що у тебе щось є добре?))
Мені взагалі все одно як тобі)
Мене цей графік влаштовує. Я все зробив для цього
Якщо тебе не влаштовує - ти єбанько. Але мені тебе не жаль :lol:
Дебіл повинен страждати)

Починай нити, я взяв попкорн
Hotab
 
Повідомлень: 17423
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2554 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хтось має план як зробити Стасюка щасливим?
Бо зараз зафлудить всю гілку .
Hotab
 
Повідомлень: 17423
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2554 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 22:03

  Hotab написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Хз навіщо мені ця інформація, але якщо Стасюк не зміг її втримати в собі і вона з тріском і запахом з нього вискочила, значить це потрібно :lol:

сомалійський псевдопатріот, якщо ти купив собі батарейку - це не значить що в Україні в добре з електроенергією.
Україна - не ерітрея, "сматрі нє пєрєпутай" ))

Тормоз, а в якому місці я казав що у тебе щось є добре?))
Мені взагалі все одно як тобі)
Мене цей графік влаштовує. Я все зробив для цього
Якщо тебе не влаштовує - ти єбанько. Але мені тебе не жаль :lol:
Дебіл повинен страждати)

Починай нити, я взяв попкорн


навчись читати клоун африканський.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 490
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 22:04

  Hotab написав:Хтось має план як зробити Стасюка щасливим?
Бо зараз зафлудить всю гілку .

флудиш тут ти та шаман, два дурачка пара ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 490
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 22:05

sergey_stasyuk555
Стасюк, тобі грошей дати на батарейку, чи навіщо ти сюди прийшов нити?))
Як не забіжиш, щось варнякаєш , невдоволений))
Тобі тут хтось щось заборгував?)
Йди он до Вадіка, він стакан наллє)
Hotab
 
Повідомлень: 17423
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2554 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 22:07

  Hotab написав:sergey_stasyuk555
Стасюк, тобі грошей дати на батарейку, чи навіщо ти сюди прийшов нити?))


в мене є батарейки,
скинь краще те що пропонуєш мені - в фонд Стерненка.
але ти ж просто пиз_диш аби пиз_діти.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 490
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 22:09

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:sergey_stasyuk555
Стасюк, тобі грошей дати на батарейку, чи навіщо ти сюди прийшов нити?))


в мене є батарейки,
скинь краще те що пропонуєш мені -


Я тобі нічого не збирався пропонувати безкоштовно :lol:
Хто ти мені такий? :D
Тормоз, який сюди забігає періодично?)
Так таких вистачає, кожному щось давати даром..
Hotab
 
Повідомлень: 17423
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2554 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 22:10

  Hotab написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:sergey_stasyuk555
Стасюк, тобі грошей дати на батарейку, чи навіщо ти сюди прийшов нити?))


в мене є батарейки,
скинь краще те що пропонуєш мені -


Я тобі нічого не збирався пропонувати безкоштовно :lol:
Хто ти мені такий? :D

все зрозуміло, пі с да бол ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 490
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 22:12

sergey_stasyuk555
Ні, Сірожка, ти покажи відео що ти психічно хворий, не вмієш з виделкою
Я може і надішлю тобі щось на НР . Я здогадуюсь. Але ж треба докази! :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 17423
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2554 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
